Microsoft начала тестировать функцию Cloud Rebuild — облачное восстановление засбоившей Windows 11

В последних сборках Windows 11 Insider Preview на экспериментальном канале Microsoft приступила к тестированию функции Cloud Rebuild — облачного восстановления операционной системы.

Впервые компания рассказала о новой функции в ноябре 2025 года на конференции разработчиков Ignite. Cloud Rebuild — средство, которое может удалённо запустить полную переустановку системы из облака на компьютерах под Windows 11, если они испытывают постоянные проблемы или утратили работоспособность. В отличие от сброса, Cloud Rebuild предполагает загрузку целевого образа ОС и драйверов устройств через «Центр обновления Windows». Это позволяет полностью восстановить работоспособность компьютера «без USB-носителя, без пользовательского образа и вне зависимости от состояния установленной в данный момент ОС», пояснили в компании.

Желающим протестировать функцию Cloud Rebuild участникам программы Windows Insider потребуется сначала установить предварительную сборку Windows 11 Insider 26300.8772, после чего запустить процесс восстановления, выбрав соответствующий вариант в «Среде восстановления Windows», и произвести деинсталляцию. На следующем шаге система предлагает проверку целевой сборки Windows, её редакции и языка, а затем запрашивает подтверждение о потере данных перед началом восстановления. На конференции Ignite компания также анонсировала функцию Point-in-Time Restore (PITR), которая позволяет в считанные минуты откатывать Windows 11 к более раннему, работоспособному снимку. PTTR вышла в предварительной сборке накопительного обновления KB5095093 для Windows 11 24H2 и 25H2.

Две новые функции реализуются в рамках инициативы Microsoft по обеспечению отказоустойчивости Windows и предназначаются для быстрого восстановления ПК, которые утратили способность нормально запускаться или функционировать. В ноябре компания также начала тестировать функцию Quick Machine Recovery (QMR), которая позволяет администраторам устранять сбои при загрузке Windows даже без физического доступа к ПК. Когда Windows 11 отказывается запускаться из-за нового драйвера или изменения конфигурации, она автоматически загружается в WinRE, запускает QMR, отправляет данные о сбое в Microsoft, чтобы удалить неисправные данные или обновления и настроить параметры для устранения проблем с загрузкой. Стартовало также тестирование новой функции, предлагающей запускать сканирование памяти после вывода «синего экрана смерти» (BSOD) для повышения надёжности системы.