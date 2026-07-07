Meta✴ грозят штрафы на $1,5 трлн по делам о зависимости детей от Instagram✴ и Facebook✴

Meta✴ заявила в судебном документе, что четыре американских штата потребовали у неё $1,5 трлн за то, что Facebook✴ и Instagram✴ якобы разрабатывались специально с прицелом на возникновение зависимости у несовершеннолетних, и компания вводила общественность в заблуждение относительно безопасности этих платформ.

Эту сумму, сравнимую с рыночной капитализацией компании ($1,523 трлн по состоянию на 7 июля 2026 года), Meta✴ привела в своём отзыве на заявление генпрокурора о расчёте штрафов, если штаты выиграют у компании судебное разбирательство. Колоссальная сумма, величина которой до настоящего момента не разглашалась, озвучена ещё до начала судебного разбирательства в калифорнийском Окленде; истцами выступают штаты Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси. Документы по штрафам засекречены, но на судебном заседании в июне они заявили, что их размер рассчитываются умножением числа нарушений на суммы штрафов, установленные законодательством соответствующих штатов. Количество же нарушений основано на предполагаемом числе подростком и молодых пользователей, пострадавших от действий Meta✴.

Всего на компанию подали в суд 29 штатов — большинство утверждает, что она нарушила федеральный закон о конфиденциальности детей в интернете, собирая их данные без надлежащего согласия родителей. Судебный процесс, который состоится в августе, будет вести окружной судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) — она рассмотрит все претензии, предъявленные в соответствии с этим законом, а также обвинения четырёх штатов в том, что компания нарушила их местные законы, направленные на защиту потребителей, которых ввели в заблуждение относительно безопасности платформ. Meta✴ отвергла все обвинения — по её версии, у генпрокурора нет доказательств, что она «ввела потребителей в заблуждение» относительно зависимости от своих платформ, потому что «зависимость от соцсетей» не квалифицирована как психическое заболевание, а значит, утверждение о том, что её платформы не вызывают привыкания, не могут быть ложными. Тем временем ещё 14 штатов подали иски в соответствии со своими законами — они будут рассматриваться на отдельном судебном заседании в феврале 2027 года.

В июне судья Гонсалес-Роджерс отклонила ходатайство Meta✴ об отмене судебного разбирательства, заявив, что споры о привыкании к соцсетям остаются открытыми; требуется выяснить, имеет ли Meta✴ основания утверждать, что не создавала их такими, а также установить, в какой мере платформы ориентированы на несовершеннолетних. Судья постановила, что Meta✴ ставит прибыль выше безопасности детей, и генпрокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta) пообещал привлечь Meta✴ к «полной ответственности» за её роль в кризисе, связанном с психическим здоровьем подростков. Тысячи исков, связанных с зависимостью от соцсетей, поданы также против Snapchat (принадлежит Snap), YouTube (входит в Alphabet) и TikTok (принадлежит ByteDance). Первой победу в разбирательстве с Meta✴ по данному обвинению одержал штат Нью-Мексико, которому присудили $375 млн; сейчас рассматривается вторая часть дела, по которой требуются возмещение дополнительного ущерба и постановление суда о внесении изменений в работу платформ Instagram✴, Facebook✴ и WhatsApp.