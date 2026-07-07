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Роботакси Waymo породили хаос на улицах Сан-Франциско на День независимости США

Вечером 4 июля, когда США отмечали День независимости, несколько роботакси Waymo выстроились в линию в Сан-Франциско, создав тем самым дорожный затор. Некоторые из машин пришлось эвакуировать, потому что сами они разъехаться уже не смогли.

Источник изображения: pcmag.com

Источник изображения: pcmag.com

В районе моста «Золотые ворота» собрались около 100 000 человек, чтобы посмотреть праздничный фейерверк, в результате чего в этом месте скопилась длинная очередь застрявших машин, которые с трудом маневрировали среди толпы. Одно из роботакси застряло, и за ним выстроилось большое число таких же машин — неподалёку стоял полицейский, который мог просто наблюдать за ситуацией. Впоследствии к месту скопления прибыл эвакуатор, готовый увезти одну из машин. Жители города забавлялись, глядя на ситуацию.

Сбою способствовал большой поток путешественников и незапланированные перекрытия дорог, сообщили впоследствии в Waymo — многие пытались добраться до праздничного фейерверка на машинах. Большинство из роботакси смогли уехать после того, как пробка рассосалась, но у некоторых машин на холостом ходу закончилась энергия, и им потребовался эвакуатор. «4 июля сильные пробки на севере Сан-Франциско нарушили нормальную работу нескольких автомобилей Waymo. В координации с местными властями и экстренными службами наш отдел помощи на дорогах оперативно убрал наши машины из этого района. Наша команда постоянно изучает способы повышения устойчивости Waymo к крупным сбоям в дорожном движении», — приводит PCMag заявление компании.

Один из автомобилей в какой-то момент наехал на взорвавшийся фейерверк — пассажир опубликовал видео инцидента, но никто из находящихся в машине не пострадал, сообщил впоследствии местный телеканал KRON 4.

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Теги: waymo, роботакси, сан-франциско
waymo, роботакси, сан-франциско
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