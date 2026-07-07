Huawei впервые бросит вызов Nvidia за пределами Китая — ИИ-ускорители Ascend появятся в Южной Корее

В четвёртом квартале 2026 года Huawei планирует выйти на южнокорейский рынок ускорителей искусственного интеллекта — компания предложит клиентам ИИ-процессоры серии Ascend 950 и вычислительную платформу Atlas 950 SuperPod, передаёт ETNews.

Это будет первый значительный шаг Huawei на одном из крупнейших зарубежных рынков ИИ-ускорителей для Nvidia. Китайская компания намеревается предложить более низкие цены — её оборудование позиционируется как альтернатива для клиентов, которые стремятся снизить свою зависимость от американского производителя чипов. В линейку продуктов для корейского рынка Huawei включит новейшие нейропроцессоры Ascend 950PR и Ascend 950DT. Первый запущен в серийное производство в апреле и предназначен для инференса ИИ; второй разработан для задач обучения ИИ и планируется к выпуску в IV квартале. Оба процессора дебютируют в Корее вместе с Atlas 950 SuperPod — интегрированной платформой для вычислений в области ИИ, которая может масштабироваться до 8192 процессоров Ascend в одной системе.

Филиал Huawei Korea уже заключил генеральные дистрибьюторские соглашения с двумя местными партнёрами: Hansol PNS и своим давним партнёром SK Shieldus. Уже стартовала подготовка к коммерциализации: техническое обучение, разработка ценовой политики, маркетинговых стратегий и локализованного брендинга для корейского рынка. Корейскую кампанию Huawei выстраивает на агрессивной ценовой политике и высокой вычислительной производительности оборудования. Китайский электронный гигант утверждает, что Ascend 950PR примерно в 2,87 раза производительнее Nvidia H20 в задачах ИИ, но при этом вчетверо дешевле. ИИ-ускоритель H20 разрабатывался для Китая, но попал под санкции Вашингтона как слишком производительный. Huawei признаёт, что её чип уступает флагманскому Nvidia H200, но разрыв можно сократить, объединив несколько тысяч процессоров Ascend в кластер на платформе Atlas 950. В серии Ascend 950 используется собственная высокоскоростная память (HBM) Huawei, а не чипы зарубежных производителей. В случае 950PR это Huawei HiBL 1.0, а в 950DT — HiZQ 2.0.

Флагманские ускорители Nvidia оцениваются в десятки тысяч долларов за единицу, и продукция, которая вчетверо дешевле H20, даст корейским клиентам реальный повод задуматься об альтернативе. Huawei также заявила, что повысила совместимость своего программного стека Compute Architecture for Neural Networks (CANN) с Nvidia CUDA, чтобы упростить разработчикам миграцию.

В 2013 году Huawei добилась успеха, выведя на корейский рынок своё оборудование для сетей LTE. Отраслевые эксперты, однако, прогнозируют, что на этот раз всё будет несколько сложнее: сдерживающими факторами станут репутация китайских технологий, вопросы безопасности, энергопотребление и тепловыделение, а также привязка к поставщику. В Корее есть и собственная отрасль ИИ-ускорителей, представленная в основном стартапами, и для них Huawei станет серьёзным конкурентом.