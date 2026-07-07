Valve выложила предназначенные для Windows драйверы к компактному игровому ПК Steam Machine. Теперь владельцы устройства смогут установить на него не комплектную SteamOS, а систему от Microsoft.

На странице поддержки появился новый раздел, где выложены для скачивания драйверы для графической подсистемы, Wi-Fi, Bluetooth и устройства для чтения карт SD – компонентов Steam Machine. Эти файлы отделены от драйверов для портативных консолей Steam Deck LCD и Steam Deck OLED, которые присутствуют на той же странице.

Steam Deck и Steam Machine — это ПК, напоминает Valve, поэтому на них можно ставить другие ОС и приложения. Компьютеры не продаются ниже себестоимости, поэтому их владельцы могут устанавливать на них любые ОС и магазины приложений на свой выбор. Файлы для Windows предоставляются «как есть», и поддержка по работе Windows на компьютерах Steam не оказывается.

Пока сохраняется одно важное ограничение — неспособность работы в режиме двойной загрузки. Steam Deck и Steam Machine полностью поддерживают установку двух ОС, успокаивает аудиторию Valve, но установщик SteamOS с мастером двойной загрузки пока не готов. Компания пообещала выпустить его в будущем.

Valve поделилась инструкциями по установке, которые помогут наладить работу Steam Machine на новой платформе. Наконец, при установке Windows на Steam Machine потребуется подключение по Ethernet, потому что драйверы Wi-Fi на начальном этапе недоступны.