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Китайская DeepSeek тайно разрабатывает собственный чип для инференса ИИ

Китайский стартап DeepSeek, по информации источников Reuters, уже около года интересуется возможностью разработки собственного ИИ-чипа для ускорения работы с инференсом, а потому проводит консультации с возможными партнёрами и привлекает профильных специалистов без лишней огласки.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

По замыслу DeepSeek, собственный чип поможет компании снизить зависимость от компонентов Nvidia и Huawei. Если первые до некоторых пор поставлялись в Китай в ограниченном ассортименте из-за экспортных ограничений США, то в последнее время их сложно импортировать уже из-за позиции китайских властей, которые настаивают на импортозамещении. Продукция Huawei хоть и пользуется растущей популярностью у китайских разработчиков, доступна в ограниченных количествах из-за тех же санкций США, которые не позволяют подрядчикам компании выпускать необходимые чипы в достаточных количествах и закупать за границей скоростную память типа HBM. В любом случае, доля Huawei на китайском рынке ИИ-ускорителей сейчас приближается к 50 %, тогда как Nvidia практически утратила своё присутствие на первичном рынке КНР.

Пока сложно судить, кому именно DeepSeek поручит выпуск своего ускорителя для инференса, и какая память ему потребуется, но компании наверняка предстоит найти и партнёра по разработке. По информации Reuters, стартап привлекает специалистов по разработке чипов, но старается не афишировать подобную деятельность, а потому соответствующие объявления о вакансиях не публикуются в открытом виде. Если первые ИИ-модели DeepSeek были обучены на ускорителях Nvidia H800, которые с определённых пор не поставляются в Китай из-за санкций, то весной этого года стартап адаптировал свои новейшие модели под чипы Huawei Ascend. Если ускорители собственной разработки DeepSeek сможет поставить на конвейер и не попасть под санкции США, это позволит стартапу получить определённое преимущество по сравнению с прочими китайскими разработчиками.

Многие компании ИИ-сектора стремятся разрабатывать собственные ускорители вычислений. Помимо американских OpenAI и Anthropic, в подобную активность вовлечены китайские Alibaba и Baidu. По всей видимости, DeepSeek предпочитает двигаться по такой же траектории.

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Теги: deepseek, ии-чип, китайские производители, ии
deepseek, ии-чип, китайские производители, ии
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