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Meta✴ представила Muse Image — свою первую серьёзную модель для генерации изображений, которая будет доступна Meta✴ AI и соцсетях

Meta выпустила первую генерирующую изображения модель искусственного интеллекта, разработанную сформированным в прошлом году подразделением Superintelligence Labs. Muse Image интегрирована в графические редакторы приложений Meta AI, Instagram и WhatsApp; скоро она появится в Facebook и Facebook Messenger.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Модель стала новым членом семейства Muse, пришедшего на смену Llama. Muse Image располагает агентными функциями — она подключается к большой языковой модели Muse Spark, «чтобы проанализировать ваш запрос, выполнить поиск в интернете и спланировать работу до генерации», пояснил глава Superintelligence Labs Александр Ван (Alexandr Wang). Он также пообещал, что скоро компания выпустит модель Muse Video — она «конкурентоспособна по соответствию запросам, визуальной точности и временно́й согласованности».

В запросах к Muse Image можно упоминать аккаунты других пользователей Instagram, чтобы включать фото с их страниц в свои работы. Такого рода редактирование и генерация смогут работать только с общедоступными материалами; при этом пользователи смогут контролировать, как другие используют их контент при работе с ИИ. По запросам доступно редактирование изображений, а также создание дизайна приглашений и открыток. Ещё одна функция — создание нового дизайна для объектов недвижимости на платформе Facebook Marketplace. Muse Image будет использоваться для 30 новых ИИ-эффектов при публикации в разделе Instagram Stories для пользователей в США — впоследствии функция будет доступна и в других странах, а также в других разделах приложений Meta.

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Теги: me, muse, ии-модель, генератор изображений
me, muse, ии-модель, генератор изображений
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