Meta✴ представила Muse Image — свою первую серьёзную модель для генерации изображений, которая будет доступна Meta✴ AI и соцсетях

Meta✴ выпустила первую генерирующую изображения модель искусственного интеллекта, разработанную сформированным в прошлом году подразделением Superintelligence Labs. Muse Image интегрирована в графические редакторы приложений Meta✴ AI, Instagram✴ и WhatsApp; скоро она появится в Facebook✴ и Facebook✴ Messenger.

Модель стала новым членом семейства Muse, пришедшего на смену Llama. Muse Image располагает агентными функциями — она подключается к большой языковой модели Muse Spark, «чтобы проанализировать ваш запрос, выполнить поиск в интернете и спланировать работу до генерации», пояснил глава Superintelligence Labs Александр Ван (Alexandr Wang). Он также пообещал, что скоро компания выпустит модель Muse Video — она «конкурентоспособна по соответствию запросам, визуальной точности и временно́й согласованности».

В запросах к Muse Image можно упоминать аккаунты других пользователей Instagram✴, чтобы включать фото с их страниц в свои работы. Такого рода редактирование и генерация смогут работать только с общедоступными материалами; при этом пользователи смогут контролировать, как другие используют их контент при работе с ИИ. По запросам доступно редактирование изображений, а также создание дизайна приглашений и открыток. Ещё одна функция — создание нового дизайна для объектов недвижимости на платформе Facebook✴ Marketplace. Muse Image будет использоваться для 30 новых ИИ-эффектов при публикации в разделе Instagram✴ Stories для пользователей в США — впоследствии функция будет доступна и в других странах, а также в других разделах приложений Meta✴.