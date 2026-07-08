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Судья запретила Пентагону связывать Alibaba с китайскими военными, пока что

Китайский интернет-гигант Alibaba попал в чёрный список Пентагона, поскольку американское военное ведомство заподозрило его в связях с китайским оборонным комплексом. Представители Alibaba наличие подобных связей отрицали, выразив готовность оспаривать решение американских военных в суде юрисдикции США. Теперь у Alibaba появилась возможность избежать включения в этот список на период судебного разбирательства.

Источник изображения: Unsplash, Ban Daisy

Источник изображения: Unsplash, Ban Daisy

Как отмечает eWeek, окружной судья Юми Ли (Eumi K. Lee) постановила, что Пентагон не должен расценивать Alibaba, как имеющую связь с китайскими военными компанию, пока идёт судебное разбирательство, связанное с оспариванием этого статуса. Этот судебное постановление не позволяет Alibaba окончательно покинуть чёрный список Пентагона, но даёт компании возможность осуществлять деятельность без ограничений во взаимодействии с американскими контрагентами, пока суд рассматривает иск китайского конгломерата к Пентагону. Слушание по основному делу намечено на 31 августа текущего года. В случае, если по его итогам вердикт не будет вынесен, у Alibaba останется ещё 60 дней на сохранение статуса, позволяющего не попадать в чёрный список Пентагона. Свой иск Alibaba подала в июне этого года.

В данном списке сейчас находится 188 китайских компаний, и прецедент с Alibaba даёт им некоторую надежду на реабилитацию. К слову, Xiaomi некоторое время назад удалось покинуть данный список по решению американского суда, поэтому случай с Alibaba при условии победы этой китайской компании не будет уникальным. В июне в этот список были добавлены компании Baidu, Unitree Robotics, а также китайские автопроизводители BYD и Nio.

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Теги: пентагон, alibaba, судебное разбирательство, чёрный список
пентагон, alibaba, судебное разбирательство, чёрный список
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