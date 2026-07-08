Последние шесть Atlas V с российскими двигателями смогут запускать только многострадальные корабли Starliner

На днях компания United Launch Alliance фактически завершила коммерческую карьеру ракет-носителей Atlas V. 2 июля 2026 года ракета Atlas V 551 вывела на орбиту 29 спутников Amazon Leo. Это был 110-й рабочий запуск этой ракеты. Одновременно это был последний запуск её самой мощной конфигурации — с пятью твердотопливными ускорителями и пятиметровым головным обтекателем. Повторить такую конфигурацию уже невозможно, что делает оставшиеся шесть ракет Atlas V заточенными под одну задачу.

Ракета Atlas V остаётся одной из самых надёжных американских ракет последней четверти века. Все её запуски выполнялись с использованием первой ступени с двухкамерным российским двигателем РД-180 на керосине и жидком кислороде с тягой около 3,83 МН у земли. Для миссии Amazon Leo 8 были добавлены пять боковых твердотопливных ускорителей тягой примерно по 1,6 МН каждый, а верхняя ступень Centaur работала на жидком водороде и кислороде с двигателем RL10C-1-1 тягой около 106 кН. Ракета высотой около 62,5 м несла спутники под 5,4-метровым композитным обтекателем, который закрывал и полезную нагрузку, и ступень Centaur.

Теперь у ULA остаются только шесть Atlas V, и все они зарезервированы под корабль Boeing CST-100 Starliner. Это уже не универсальные ракеты с классическим головным обтекателем, а вариант Atlas V N22: без головного обтекателя, с двумя твердотопливными ускорителями и второй ступенью Centaur с двумя двигателями. Такая схема создавалась специально для пилотируемого Starliner — более пологая траектория и два двигателя RL10 на верхней ступени нужны по соображениям безопасности при аварийном спасении экипажа и выведении корабля к МКС. Поэтому последние Atlas V фактически «заперты» в программе Starliner и не могут использоваться для нужд Amazon Leo или других клиентов — нет ни обтекателей, ни дополнительных твердотопливных ускорителей. Представитель ULA подтвердил, что оставшиеся ракеты не смогут запускать ничего, кроме кораблей Boeing.

Тем самым главная интрига теперь связана не с ракетой, а с кораблём: после проблем с тестовым пилотируемым полётом Starliner к МКС в 2024 году, когда его пришлось вернуть на Землю без экипажа, NASA и Boeing всё ещё не сертифицировали корабль для штатных пилотируемых миссий по ротации экипажа станции. В 2025 году NASA сократило гарантированное число миссий Boeing к МКС с шести до четырёх, а в 2026 году дополнительно заказало шесть полётов у SpaceX из-за задержек Starliner и риска перебоев в доступе к станции. Следующая миссия Starliner-1 должна быть беспилотной и грузовой, но её график остаётся неопределённым, что также фактически приковывает к земле оставшиеся исправные ракеты Atlas V.