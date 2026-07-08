За два с половиной года раннего доступа в симулятор «покемонов с пушками» Palworld сыграло 40 миллионов человек

Нашумевший симулятор выживания про «покемонов с пушками» Palworld от разработчиков из японской студии Pocketpair в преддверии выхода из раннего доступа достиг новой вершины охвата аудитории.

Напомним, ранний доступ Palworld стартовал 19 января 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Series X, S и в Game Pass. Спустя месяц продажи в игры в Steam достигли 15 млн копий, а аудитория превысила 25 млн человек.

Как стало известно, за два с половиной года в раннем доступе Palworld привлекла более 40 миллионов человек. Статистикой поделился директор коммуникаций Pocketpair Джон Бакли (John Buckley) в специальном видео.

По словам Бакли, вместе с аудиторией Palworld на протяжении раннего доступа росла и сама игра. За два с половиной года проект получил целый ряд крупных патчей с новым контентом, функциями и улучшениями.

Предстоящее обновление 1.0 станет самым крупным в истории Palworld и принесёт с собой не только новых палов, дополнительные виды оружия и предметов, но также невиданные локации, переработку многих механик и несколько сюрпризов.

Релизная версия Palworld выйдет 10 июля 2026 года на PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В рамках летней распродажи Steam игра продаётся с рекордной 30-процентной скидкой — 770 рублей до 9 июля.

Palworld предлагает разводить, вооружать, есть и отправлять работать подозрительно похожих на покемонов существ. Вскоре после релиза игры на Pocketpair в суд подали Nintendo и The Pokemon Company, но дело уже близится к концу.