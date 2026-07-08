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Meta✴ тестирует «сверхчувствительные» умные очки — они будут постоянно записывать видео и аудио

Как стало известно, компания Meta в настоящее время тестирует прототип «сверхчувствительных» умных очков с камерами и функцией аудиозаписи для фиксации каждого момента жизни пользователя. Об этом сообщил ресурс The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

По словам источников, новые умные очки будут непрерывно записывать звук и делать фотографии каждые несколько секунд, благодаря чему пользователь получит возможность с помощью ИИ просматривать записанный за день контент. В связи с их разработкой в компании возникли споры о том, как решать проблемы конфиденциальности, поскольку для окружающих видео- и аудиозапись без их разрешения может выглядеть как вторжение в частную жизнь.

В выпускаемых Meta умных очках с искусственным интеллектом используется светодиод для оповещения окружающих о том, что пользователь начал фото- или видеосъёмку.

По словам нескольких источников, в новых очках светодиод при использовании функций сверхточной съёмки включаться не будет, что затруднит для окружающих определение момента записи. Впрочем, планы компании по этому поводу могут измениться.

Также сообщается, что функции сверхточной съёмки могут быть активированы и в существующих очках Meta с помощью обновления программного обеспечения.

Один из обсуждаемых вариантов предполагает, что необработанные видео- и аудиоматериалы не будут храниться компанией Meta и не будут предоставляться пользователю. Вместо этого метаданные из этих аудио- и видеоматериалов будут извлекаться и загружаться на сервер для обработки запросов к ИИ Meta, что, как предполагается, позволит снять вопросы по поводу нарушения конфиденциальности. Также обсуждается возможность использования этих данных для обучения собственных моделей ИИ.

Meta отказалась комментировать сообщения о «внутренних прототипах» новых умных очков, лишь отметив, что её подход сосредоточен на «обеспечении конфиденциальности с самого начала».

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Теги: me, ff, умные очки, прототип
me, ff, умные очки, прототип
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