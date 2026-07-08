ИИ-модели Perplexity заработают на центральных процессорах Nvidia Vera

Компания Nvidia исторически выпускала определённый ассортимент процессоров, но они в основном применялись в игровых устройствах и бортовых системах автомобилей. С анонсом семейства Vera компания замахнулась на присутствие в перспективном сегменте серверных процессоров, где уже давно доминирует со своими GPU. Стартап Perplexity недавно выразил свою готовность использовать новые чипы Nvidia.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое попутно напомнило о намерениях Nvidia поднять выручку от реализации центральных процессоров до $20 млрд к концу текущего фискального года, который завершится к началу февраля. Упор в эволюции инфраструктуры ИИ сейчас делается на операции инференса, в которых себя хорошо проявляют именно центральные процессоры. Осознавая, что разработчики систем ИИ и облачные гиганты начали самостоятельно разрабатывать чипы, Nvidia пытается удержать клиентов, предлагая им центральные процессоры серверного назначения.

Преимущество решений Nvidia в этом сегменте как раз может заключаться в том, что они уже были разработаны в разгар бума ИИ, а потому учитывают всю специфику применения и потребности сегмента. Представители Perplexity, на слова которых ссылается Reuters, уже признали, что ИИ-агенты по работе с созданием программного кода при использовании чипов Nvidia продемонстрировали полуторакратное превосходство в быстродействии по сравнению с центральными процессорами иных поставщиков. Чипы Nvidia, по мнению руководства Perplexity, оптимально подходят для множества типовых вычислительных нагрузок, с которыми ему приходится работать. Какое количество процессоров Vera будет закуплено этим стартапом, не уточняется. Ранее Nvidia сообщили, что её процессоры этого семейства планируют применять компании Oracle, OpenAI и Anthropic.