Робот-доставщик «Яндекса» врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП

Разработанный «Яндексом» робот-доставщик попал в ДТП на севере Москвы — он врезался в припаркованный легковой автомобиль, после чего покинул место инцидента. В «Яндексе» настаивают, что робот действовал в соответствии с ПДД.

Робот-доставщик «Яндекса» столкнулся с припаркованным автомобилем в районе Западное Дегунино на севере Москвы — инцидент произошёл около дома №14 на Базовской улице. Видео с инцидентом распространилось в соцсетях. На ролике видно, как робот отъезжает от жилого дома, сталкивается со стоящей легковой машиной, разворачивается и удаляется по тротуару.

В «Яндексе», однако, заявили, что роботы-курьеры соблюдают требования ПДД, заложенные в их алгоритмы. «В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия и выясняем обстоятельства инцидента. Все роботы-доставщики „Яндекса“ застрахованы: на каждого оформлен страховой полис с покрытием до 500 тыс. руб., предусматривающий компенсации в установленном порядке в зависимости от обстоятельств конкретного случая», — заявили РБК Life в пресс-службе компании.