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«Отличный ремейк для игры, которой он был не нужен»: критики вынесли вердикт Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Как и было обещано, 8 июля появились первые оценки пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced от Ubisoft — горячо ожидаемого ремейка культового экшена Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

На сайте агрегатора Metacritic собралось больше 115 обзоров Assassin’s Creed Black Flag Resynced со средней оценкой от 81 % (Xbox) до 84 % (PC, PS5). На OpenCritic картина схожая — 87 % при 101 отзыве (игру рекомендуют 94 % критиков).

Таким образом, Assassin’s Creed Black Flag Resynced получила оценки немногим ниже Assassin’s Creed IV: Black Flag — на релизе в октябре 2013 года оригинальная игра заслужила 83−88 % (Metacritic).

Обновлённая боевая система получила смешанные отзывы

Обновлённая боевая система получила смешанные отзывы

Обозреватели хвалят переработанную с нуля графику, обилие нового контента (в том числе сюжетного), до сих пор крепкую геймплейную основу и её улучшения, ещё более эффектные морские сражения и хорошую актёрскую игру.

В минусы игре записали чересчур упрощённый паркур, наследие старого гейм-дизайна, неудачную замену современных эпизодов, не всегда удобную камеру, отсутствие аддона Freedom Cry в комплекте и нерегулярные проблемы с производительностью.

Критики сходятся во мнении, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced получилась хорошим, но необязательным ремейком. «Отличный ремейк для игры, которой он был не нужен, наверное», — заключил автор Video Games Chronicle.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S по цене от $60. Ремейк предложит рейтрейсинг, достижения Steam и текстовый перевод на русский язык.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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