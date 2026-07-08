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ASRock призналась, что юбилейные продукты Taichi никогда не поступят в продажу

ASRock подтвердила, что представленные по случаю 10-летия её бренда Taichi продукты не появятся в продаже. По словам компании, это оборудование было создано в качестве концептов, чтобы отметить день рождения торговой марки, но не для массового выпуска.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

«Продукты Taichi 10th Anniversary — это концептуальные продукты, созданные в честь этого знаменательного события. В настоящее время их розничные продажи не планируются», — заявили в ASRock.

Источник изображения здесь и ниже: ASRock

Источник изображения здесь и ниже: ASRock

Страница с юбилейными продуктами Taichi на сайте компании содержит шесть компонентов для ПК. Одними из них являются материнские платы Z890 Taichi 10th Anniversary для Intel и X870E Taichi 10th Anniversary для AMD.

В рамках юбилейной серии компания также создала видеокарту AMD Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC 10th Anniversary. Её производитель привозил на выставку Computex 2026 в начале прошлого месяца. Не исключено, что показанная карта вообще была создана в единственном экземпляре.

Продукты серии Taichi 10th Anniversary
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Monitor-1-B-1.jpg
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изображения (5)

В серию Taichi 10th Anniversary также вошли монитор Taichi TCO27QXB 10th Anniversary, блок питания Taichi TC-1650T 10th Anniversary и система жидкостного охлаждения Taichi 360 HOLO 10th Anniversary.

Серия Taichi компании ASRock берёт своё начало с выпуска материнской платы Intel X99 Taichi в 2016 году. Позже компания расширила бренд, включив в него материнские платы AMD, видеокарты, блоки питания, мониторы и системы охлаждения.

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Теги: asrock, taichi, юбилей, видеокарты, материнские платы
asrock, taichi, юбилей, видеокарты, материнские платы
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