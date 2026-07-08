Доля Windows среди настольных ОС впервые упала ниже 60 % — но статистика вызывает вопросы

Доля Windows на рынке настольных операционных систем впервые упала ниже 60 % в мировом масштабе, свидетельствуют последние данные веб-сервиса StatCounter, на которые ссылается портал PCMag.

После колебаний в диапазоне от 60 до 70 % в течение последнего года доля операционных систем Microsoft на ПК снизилась до 56,55 % в июне. Это говорит о том, что Linux и macOS от Apple набирают обороты. Однако, хотя их доля рынка немного выросла, оценки StatCounter также не вполне прозрачны. Это связано с тем, что вторая по величине группа в данных, составляющая 21,45 %, относится к «неизвестным» операционным системам — её доля выросла с 8,16 % в мае 2025 года.

StatCounter анализирует миллиарды просмотров страниц в месяц более чем на миллионе веб-сайтов, содержащих его код отслеживания. Неизвестная категория ОС в отчёте заставляет задуматься, не попадают ли в данные StatCounter боты для сбора данных на базе ИИ. Однако в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) StatCounter заявляет, что прилагает «все усилия для устранения активности ботов».

Портал PCMag обратился за комментариями в StatCounter, но ответа не получил. Не исключено, что данные охватывают больше пользователей, усиливших настройки конфиденциальности или перешедших на браузерные ОС, ориентированные на защиту приватности, что препятствует сбору StatCounter информации об их устройствах. В результате доля настольных компьютеров под управлением Windows может быть выше, чем отражено в отчёте веб-сервиса. В то же время ежемесячный опрос игровой платформы Steam по аппаратному обеспечению продолжает показывать огромное преимущество Windows среди пользователей — её доля составляет 94 %.

Как отмечает PCMag, данные StatCounter появились на фоне растущего недовольства пользователей Microsoft и операционной системой Windows из-за того, что компания отдаёт приоритет ИИ, а не совершенствованию самого программного обеспечения. В ответ Microsoft работает над ограничением интеграции ИИ и улучшением производительности в будущих обновлениях Windows 11.

«В ближайшей перспективе мы сосредоточены на фундаментальных принципах и уделяем приоритетное внимание качеству и лучшему обслуживанию наших основных пользователей», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Надела (Satya Nadella) в апреле. Он также отметил, что «количество ежемесячно активных устройств Windows превысило 1,6 млрд».

По данным StatCounter, около десяти лет назад, когда по всему миру резко возросло распространение смартфонов и планшетов, Windows уступила Android лидерство в качестве ведущей операционной системы среди всех ОС, представленных на рынке. В прошлом месяце доля Android составляла 36 %, а Windows — 27 %.