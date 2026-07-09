DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии

Компания DJI представила официальную парашютную систему AP100 для своих коммерческих дронов Matrice 400. Она предназначена для сохранения летательного аппарата и предотвращения травм людей и повреждения имущества в чрезвычайных ситуациях. Парашют уже продаётся через авторизованных дилеров, хотя в настоящее время доступен только дистрибьюторам продукции DJI, а не для прямых розничных продаж.

При весе менее килограмма парашютная система AP100 представляет собой довольно компактное дополнение, которое, тем не менее, позволяет использовать полную полезную нагрузку дрона. Парашют имеет степень защиты IP55 и может работать в широком диапазоне температур. Кроме того, он оснащён резервными системами.

DJI утверждает, что система способна остановить вращение роторов и полностью раскрыть парашют всего за 600 миллисекунд, замедляя снижение дрона до скорости менее 5 метров в секунду перед касанием земли и превосходя по этому показателю решения сторонних производителей. Такое время отклика имеет значение для почти десятикилограммового коммерческого дрона, такого как Matrice 400, поскольку его свободное падение представляло бы реальную опасность для людей и имущества внизу.

Что касается резервных систем, парашютная система DJI AP100 работает на собственных полётном контроллере и инерциальном измерительном блоке (IMU), независимо от основных систем дрона, и включает два конденсатора, которые обеспечивают её работу в течение примерно часа даже в случае полного отключения питания дрона. После срабатывания независимый канал прекращения полёта отключает питание двигателей, чтобы предотвратить запутывание строп парашюта в пропеллерах. Затем парашютная система подаёт звуковой и визуальный сигналы тревоги в течение примерно часа, чтобы помочь наземным службам обнаружить дрон.

Благодаря своей лёгкости новый парашют для дрона DJI сокращает время полёта всего примерно на шесть минут, даже если Matrice 400 взлетает с полной полезной нагрузкой, что является довольно важным показателем для коммерческого дрона. DJI заявляет, что AP100 в паре с Matrice 400 соответствует требованиям EASA C5/C6 и UK CAA UK5/UK6, что открывает возможности для полётов над населёнными районами и за пределами прямой видимости в строго регулируемом воздушном пространстве Европы.

Учитывая, что дрон Matrice 400 стоит более десяти тысяч долларов, стоимость AP100, составляющая около $1050, не выглядит такой уж высокой. Парашют является хорошей инвестицией на случай чрезвычайных ситуаций, которые в противном случае могли бы привести к аварийной посадке, что для владельца дрона может обойтись гораздо дороже.