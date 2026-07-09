Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Дроны и коптеры DJI выпустила парашют для дрона Matrice ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии

Компания DJI представила официальную парашютную систему AP100 для своих коммерческих дронов Matrice 400. Она предназначена для сохранения летательного аппарата и предотвращения травм людей и повреждения имущества в чрезвычайных ситуациях. Парашют уже продаётся через авторизованных дилеров, хотя в настоящее время доступен только дистрибьюторам продукции DJI, а не для прямых розничных продаж.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

При весе менее килограмма парашютная система AP100 представляет собой довольно компактное дополнение, которое, тем не менее, позволяет использовать полную полезную нагрузку дрона. Парашют имеет степень защиты IP55 и может работать в широком диапазоне температур. Кроме того, он оснащён резервными системами.

DJI утверждает, что система способна остановить вращение роторов и полностью раскрыть парашют всего за 600 миллисекунд, замедляя снижение дрона до скорости менее 5 метров в секунду перед касанием земли и превосходя по этому показателю решения сторонних производителей. Такое время отклика имеет значение для почти десятикилограммового коммерческого дрона, такого как Matrice 400, поскольку его свободное падение представляло бы реальную опасность для людей и имущества внизу.

Что касается резервных систем, парашютная система DJI AP100 работает на собственных полётном контроллере и инерциальном измерительном блоке (IMU), независимо от основных систем дрона, и включает два конденсатора, которые обеспечивают её работу в течение примерно часа даже в случае полного отключения питания дрона. После срабатывания независимый канал прекращения полёта отключает питание двигателей, чтобы предотвратить запутывание строп парашюта в пропеллерах. Затем парашютная система подаёт звуковой и визуальный сигналы тревоги в течение примерно часа, чтобы помочь наземным службам обнаружить дрон.

Благодаря своей лёгкости новый парашют для дрона DJI сокращает время полёта всего примерно на шесть минут, даже если Matrice 400 взлетает с полной полезной нагрузкой, что является довольно важным показателем для коммерческого дрона. DJI заявляет, что AP100 в паре с Matrice 400 соответствует требованиям EASA C5/C6 и UK CAA UK5/UK6, что открывает возможности для полётов над населёнными районами и за пределами прямой видимости в строго регулируемом воздушном пространстве Европы.

Учитывая, что дрон Matrice 400 стоит более десяти тысяч долларов, стоимость AP100, составляющая около $1050, не выглядит такой уж высокой. Парашют является хорошей инвестицией на случай чрезвычайных ситуаций, которые в противном случае могли бы привести к аварийной посадке, что для владельца дрона может обойтись гораздо дороже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором
DJI подала в суд на Insta360, обвинив в краже технологий для компактной камеры для блогеров
DJI представила дроны для начинающих Lito 1 и X1 — 4К и автономность до 36 минут по цене от €309
В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту
Учёные вдохновились пустельгой и разработают дрон, противостоящий порывам ветра
Роботы рано или поздно заменят до 700 000 курьеров китайской JD.com, заявил глава компании
Теги: dji, дроны, парашют
dji, дроны, парашют
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 10 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 42 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 59 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.