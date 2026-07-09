Blue Origin оценила себя в $130 млрд по итогам первого внешнего раунда финансирования

До сих пор основанная в 2000 году аэрокосмическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) довольствовалась средствами существующих акционеров, но в мае этого года он заявил CNBC, что рассматривает возможность привлечения средств сторонних инвесторов. Как сообщается, первый раунд внешнего финансирования на сумму $10 млрд оценил капитализацию компании в $130 млрд.

Напомним, что конкурирующая SpaceX Илона Маска (Elon Musk) в ходе недавнего IPO привлекла $86 млрд, а текущая капитализация компании составляет около $2 млрд. При этом SpaceX формально является конгломератом, объединяющим ИИ-стартап xAI и социальную сеть X, а ещё у этой аэрокосмической компании есть дочерняя структура Starlink, специализирующаяся на предоставлении доступа к спутниковому интернету. По иронии судьбы, только Starlink является прибыльным бизнесом в этой структуре, он же обеспечивает и основную часть выручки SpaceX.

Как поясняет CNBC, в случае с внешним раундом финансирования Blue Origin роль основателя компании будет довольно сильна, поскольку Джефф Безос предоставит $2 млрд. Вдвое больше направит в капитал компании хедж-фонд Coatue Management, а оставшиеся $4 млрд как раз будут предоставлены внешними инвесторами. Пару лет назад Безос выразил уверенность, что однажды Blue Origin станет более крупным бизнесом по сравнению с Amazon — его империей, которая сочетает интернет-торговлю и облачные услуги. Сам Безос до сих пор финансировал Blue Origin, продавая собственные акции Amazon. Сейчас аэрокосмическая компания миллиардера переживает непростые времена, поскольку взрыв ракеты New Glenn на стартовой площадке во Флориде в мае этого года принёс существенный ущерб, включая и репутационный. К концу текущего года New Glenn планируется вернуть в строй после устранения проблем, которые привели к взрыву.