Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Госдума приняла закон о регулировании ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Госдума приняла закон о регулировании ИИ — он требует, чтобы модели соответствовали «традиционным духовно-нравственным ценностям»

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях подготовленный правительством проект базового закона «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России». Закон призван, в том числе, обеспечить правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в стране, а также независимость и безопасность личности, общества и государства при их использовании.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Базовым законом закрепляются основные термины, включая понятия ИИ и большой фундаментальной ИИ-модели (БФМ). В нём также прописаны принципы регулирования в сфере ИИ, в том числе технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учёт и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.

Закон также закрепляет полномочия президента РФ и правительства в сфере ИИ — президент утверждает Национальную стратегию развития ИИ, а правительство определяет меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения БФМ ИИ. Кабмин также сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных моделей ИИ.

Согласно документу, суверенной является модель, которую полностью разработало российское юрлицо с обеспечением полной технической воспроизводимости всего цикла разработки (включая обучение и исходные параметры) и хранением данных в отечественных ЦОД. Для национальной модели допускается использование зарубежных компонентов, если они распространяются по принципу открытой лицензии.

Законом предусмотрена обязанность владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. человек предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Формат такой маркировки будет определяться соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями. Также владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки. При этом использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ не будет считаться нарушением авторского права.

После подписания президентом документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Госдума поддержала уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты в России — до 7 лет тюрьмы
Система модерации на основе ИИ сервиса Discord ошибочно заблокировала более 8000 безобидных аккаунтов
OpenAI научила ChatGPT слушать, думать и говорить одновременно — представлены модели GPT-Live
ИИ-помощник в «Яндекс Картах» поможет с планированием досуга и активностей
В «Google Фото» появился ИИ-видеоредактор Video Remix на базе Gemini Omni
SpaceXAI выпустила мощную ИИ-модель Grok 4.5 — она тратит токены вдвое экономнее конкурентов и заточена на программирование
Теги: ии, законодательство, закон, россия
ии, законодательство, закон, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 10 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 42 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 59 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.