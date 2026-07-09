Госдума приняла закон о регулировании ИИ — он требует, чтобы модели соответствовали «традиционным духовно-нравственным ценностям»

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях подготовленный правительством проект базового закона «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России». Закон призван, в том числе, обеспечить правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в стране, а также независимость и безопасность личности, общества и государства при их использовании.

Базовым законом закрепляются основные термины, включая понятия ИИ и большой фундаментальной ИИ-модели (БФМ). В нём также прописаны принципы регулирования в сфере ИИ, в том числе технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учёт и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.

Закон также закрепляет полномочия президента РФ и правительства в сфере ИИ — президент утверждает Национальную стратегию развития ИИ, а правительство определяет меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения БФМ ИИ. Кабмин также сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных моделей ИИ.

Согласно документу, суверенной является модель, которую полностью разработало российское юрлицо с обеспечением полной технической воспроизводимости всего цикла разработки (включая обучение и исходные параметры) и хранением данных в отечественных ЦОД. Для национальной модели допускается использование зарубежных компонентов, если они распространяются по принципу открытой лицензии.

Законом предусмотрена обязанность владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. человек предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Формат такой маркировки будет определяться соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями. Также владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки. При этом использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ не будет считаться нарушением авторского права.

После подписания президентом документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.