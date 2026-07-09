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Власти США потребовали от разработчиков беспилотных автомобилей перестать мешать экстренным службам

Компании, которые разрабатывают технологии автопилота для автотранспорта, должны оперативно отреагировать на «явную закономерность»: беспилотные транспортные средства создают помехи для сотрудников правоохранительных органов и других служб экстренного реагирования. Об этом заявил глава Национального управления безопасностью движения (NHTSA) США Джонатан Моррисон (Jonathan Morrison).

Источник изображения: waymo.com

Источник изображения: waymo.com

В адресованном отрасли письме он отметил, что ведомство задокументировало многочисленные случаи въезда беспилотных автомобилей на места происшествий, а также другие инциденты, когда эти транспортные средства «блокировали дорогу машинам скорой помощи и пожарных или не распознавали и не реагировали на основные условия, такие как мигающие огни, сигнальные ракеты, дым, огонь и дорожные конусы». «Давайте я внесу ясность: неспособность обнаруживать и адекватно реагировать на такие ситуации представляет собой функциональный изъян», — отметил господин Моррисон.

К концу месяца NHTSA запланирует встречи с разработчиками систем автопилота для поиска решений. Управление призвало разработчиков и операторов беспилотных автомобилей заняться решением проблемы. «Беспилотный автомобиль, который не может безопасно взаимодействовать с сотрудниками экстренных служб, представляет опасность для населения», — говорится в письме. Конкретные инциденты в документе не приводятся, и какие именно компании получили письмо, тоже не уточняется.

В конце мая в Далласе (шт. Техас) беспилотный автомобиль Waymo частично перекрыл дорогу, по которой пожарные машины ехали к горящему многоквартирному дому. Есть видеозаписи, на которых автомобили Waymo блокируют машину скорой помощи и проезжают по месту происшествия, где работает полиция. 23 января беспилотный автомобиль Waymo сбил девятилетнюю девочку около школы в Санта-Монике (шт. Калифорния) — она перебегала дорогу в сторону школы из-за припарковавшегося во втором ряду внедорожника.

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Теги: nhtsa, автопилот, ии
nhtsa, автопилот, ии
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