Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты. Упомянутый законопроект был внесён на рассмотрение правительством в апреле этого года.

Авторы инициативы предлагают дополнить УК РФ статьёй, предполагающей наказание за незаконную организацию обращения криптовалюты, если эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, или был получен доход в крупном размере. Предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок до четырёх лет или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

В случае совершения подобного преступления организованной группой или причинения ущерба в особо крупном размере предусматривается наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Крупным ущербом или доходом предложено считать сумму свыше 3,5 млн рублей, а особо крупным — более 13,5 млн рублей. В пояснительной записке сказано, что законопроект создан в рамках комплексного регулирования сферы обращения цифровой валюты и направлен на обеспечение прозрачности рынка криптовалюты, а также для минимизации рисков финансовых преступлений.

В дополнение к этому к принятию в первом чтении рекомендован правительственный законопроект о штрафах в размере до 1 млн рублей за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты. Для реализации этой инициативы предлагается дополнить новой статьёй российский кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает штрафы за совершение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, сделок с резидентами, которые не являются квалифицированными инвесторами. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.