Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео В Spotify встроят нейросеть Google Gemin...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Spotify встроят нейросеть Google Gemini, которая предложит музыку по обстановке

Музыкальная потоковая служба Spotify готовится реализовать поддержку умных очков под управлением Android XR и адаптировать под свой сервис новую платформу пространственных вычислений Google. Одна из ожидаемых новых функций — подбор музыки на основе актуальной обстановки у пользователя.

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

До конца года Google, если верить прогнозам, продаст 2 млн умных очков, и уже сейчас становится понятно, как сторонние разработчики вроде Spotify планируют использовать экосистему для контекстно-зависимых приложений — помощник с искусственным интеллектом Gemini играет в этой стратегии важную роль. В версии приложения Spotify v9.1.66.1259 ресурс Android Authority обнаружил указания, что музыкальная платформа готовится реализовать взаимодействие с Android XR и глубокую интеграцию с Gemini.

Привязав учётную запись Google, слушатели Spotify смогут пользоваться Gemini для управления воспроизведением, запуска контекстного поиска музыки и создания плейлистов на ходу. Многие очки под управлением Android XR будут поставляться с камерами, Gemini сможет анализировать окружающую пользователя обстановку, транслировать этот контекст в Spotify, а стриминговая платформа выберет и запустит подходящий саундтрек. Пользователи смогут отправлять Gemini запросы на создание персонализированных списков воспроизведения, не доставая телефонов.

Учитывая естественные ограничения Android XR, основополагающим элементом интерфейса становится Gemini, поэтому приложения будут использовать ИИ-помощника для диалоговой навигации и функций ИИ-агента. Но подключение мультимодальных возможностей Gemini для подбора музыки под окружающую обстановку — идея оригинальная. Это имеет смысл: если человек находится в спортзале, ему предлагается энергичная музыка; а если он любуется закатом — нечто спокойное и умиротворяющее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Google Фото» появился ИИ-видеоредактор Video Remix на базе Gemini Omni
В Spotify появятся онлайн-трансляции с концертов и возможность покупки билетов
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов
Госдума приняла закон о регулировании ИИ — он требует, чтобы модели соответствовали «традиционным духовно-нравственным ценностям»
Система модерации на основе ИИ сервиса Discord ошибочно заблокировала более 8000 безобидных аккаунтов
OpenAI научила ChatGPT слушать, думать и говорить одновременно — представлены модели GPT-Live
Теги: spotify, google, gemini, android xr
spotify, google, gemini, android xr
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.