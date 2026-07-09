В Spotify встроят нейросеть Google Gemini, которая предложит музыку по обстановке

Музыкальная потоковая служба Spotify готовится реализовать поддержку умных очков под управлением Android XR и адаптировать под свой сервис новую платформу пространственных вычислений Google. Одна из ожидаемых новых функций — подбор музыки на основе актуальной обстановки у пользователя.

До конца года Google, если верить прогнозам, продаст 2 млн умных очков, и уже сейчас становится понятно, как сторонние разработчики вроде Spotify планируют использовать экосистему для контекстно-зависимых приложений — помощник с искусственным интеллектом Gemini играет в этой стратегии важную роль. В версии приложения Spotify v9.1.66.1259 ресурс Android Authority обнаружил указания, что музыкальная платформа готовится реализовать взаимодействие с Android XR и глубокую интеграцию с Gemini.

Привязав учётную запись Google, слушатели Spotify смогут пользоваться Gemini для управления воспроизведением, запуска контекстного поиска музыки и создания плейлистов на ходу. Многие очки под управлением Android XR будут поставляться с камерами, Gemini сможет анализировать окружающую пользователя обстановку, транслировать этот контекст в Spotify, а стриминговая платформа выберет и запустит подходящий саундтрек. Пользователи смогут отправлять Gemini запросы на создание персонализированных списков воспроизведения, не доставая телефонов.

Учитывая естественные ограничения Android XR, основополагающим элементом интерфейса становится Gemini, поэтому приложения будут использовать ИИ-помощника для диалоговой навигации и функций ИИ-агента. Но подключение мультимодальных возможностей Gemini для подбора музыки под окружающую обстановку — идея оригинальная. Это имеет смысл: если человек находится в спортзале, ему предлагается энергичная музыка; а если он любуется закатом — нечто спокойное и умиротворяющее.