Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Кризис памяти добрался до Google: грядущ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Кризис памяти добрался до Google: грядущие смартфоны и часы Pixel могут оказаться дороже предшественников

Устройства в обновлённой линейке Google Pixel этого года могут оказаться дороже, чем прошлогодние. Непопулярная мера грозит коснуться смартфонов и умных часов, сообщил ресурс Dealabs.

Начальная цена 41-мм смарт-часов Google Pixel Watch 5 может вырасти до $399, а LTE-вариант будет стоить $499. Это на $50 дороже, чем аналогичные модели серии Pixel Watch 4, которые стоят от $349 за версию только с Wi-Fi и от $449 за версию с LTE. Более крупные 45-мм Pixel Watch 5, по неофициальным данным, будут стоить $429 и $529 за соответствующие исполнения, что соответствует росту цен на $30 по сравнению с умными часами предыдущего поколения.

Есть также полученная из неофициальных источниках информация о ценах на смартфоны линейки Google Pixel 11 в Европе. Google, вероятно, откажется от самой дешёвой конфигурации со 128 Гбайт памяти для базового Pixel 11 — этот смартфон с накопителем на 256 Гбайт будет продаваться за €999, а Pixel 11 Pro получит ценник от €1199. Для сравнения, Pixel 10 со 128 Гбайт памяти предлагается за €899, а цены на Pixel 10 Pro начинаются от €1099. Если верить этим слухам, стартовая цена обоих устройств вырастет, но стоимость конфигурации с 256 Гбайт останется прежней.

Цены на Google Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold могут прибавить по €100 — до €1399 и €1999 соответственно. Едва ли это станет сюрпризом в условиях мирового дефицита чипов памяти — все производители электроники вынуждены поднимать цены. Есть и менее приятная информация неофициального характера: базовый Pixel 11 предложит от 8 Гбайт оперативной памяти вместо прошлогодних 12 Гбайт. Презентация новых Google Pixel намечена на 12 августа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят
Смартфоны Google Pixel получат «аудиопамять» — она будет слышать всё, что слышит пользователь в течение дня
Google выпустила Wear OS 7 — свежая ОС дебютировала на смарт-часах Pixel Watch
Учёные создали недорогую экзоперчатку, возвращающую хват людям с параличом кисти
Россияне стали звонить и писать SMS на 30–60 % чаще из-за ограничений мобильного интернета и блокировок мессенджеров
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra показался на рендерах в преддверии анонса
Теги: google, pixel, цена
google, pixel, цена
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.