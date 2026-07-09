Кризис памяти добрался до Google: грядущие смартфоны и часы Pixel могут оказаться дороже предшественников

Устройства в обновлённой линейке Google Pixel этого года могут оказаться дороже, чем прошлогодние. Непопулярная мера грозит коснуться смартфонов и умных часов, сообщил ресурс Dealabs.

Начальная цена 41-мм смарт-часов Google Pixel Watch 5 может вырасти до $399, а LTE-вариант будет стоить $499. Это на $50 дороже, чем аналогичные модели серии Pixel Watch 4, которые стоят от $349 за версию только с Wi-Fi и от $449 за версию с LTE. Более крупные 45-мм Pixel Watch 5, по неофициальным данным, будут стоить $429 и $529 за соответствующие исполнения, что соответствует росту цен на $30 по сравнению с умными часами предыдущего поколения.

Есть также полученная из неофициальных источниках информация о ценах на смартфоны линейки Google Pixel 11 в Европе. Google, вероятно, откажется от самой дешёвой конфигурации со 128 Гбайт памяти для базового Pixel 11 — этот смартфон с накопителем на 256 Гбайт будет продаваться за €999, а Pixel 11 Pro получит ценник от €1199. Для сравнения, Pixel 10 со 128 Гбайт памяти предлагается за €899, а цены на Pixel 10 Pro начинаются от €1099. Если верить этим слухам, стартовая цена обоих устройств вырастет, но стоимость конфигурации с 256 Гбайт останется прежней.

Цены на Google Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold могут прибавить по €100 — до €1399 и €1999 соответственно. Едва ли это станет сюрпризом в условиях мирового дефицита чипов памяти — все производители электроники вынуждены поднимать цены. Есть и менее приятная информация неофициального характера: базовый Pixel 11 предложит от 8 Гбайт оперативной памяти вместо прошлогодних 12 Гбайт. Презентация новых Google Pixel намечена на 12 августа.