AMD представила 11 мобильных процессоров Hawk Point и разбросала их по сериям Ryzen 100 и 200

Компания AMD пополнила семейство мобильных процессоров Hawk Point одиннадцатью новыми моделями, которые распределила по сериям Ryzen 200 и Ryzen 100. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на официальный сайт AMD.

Линейка Ryzen 200 пополнилась моделями Ryzen 7 253, Ryzen 7 249, Ryzen 5 225, Ryzen 5 224, Ryzen 7 217, Ryzen 5 216 и Ryzen 3 205. Согласно данным AMD, эти процессоры были выпущены ещё 2 июня. Все семь моделей используют ядра Zen 4 либо комбинацию ядер Zen 4 и Zen 4c. Кроме того, они оснащены встроенной графикой на архитектуре RDNA 3.

Модель Ryzen 3 205 получила необычную конфигурацию — она оснащена шестью ядрами, но поддерживает только восемь потоков. В состав чипа входят два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c. С остальными новыми моделями процессоров и их характеристиками можно ознакомиться в таблице выше.

Оригинальная линейка процессоров Ryzen 100 состоит из моделей Ryzen 7 170, Ryzen 7 160, Ryzen 5 150, Ryzen 5 130 и Ryzen 3 110 на базе 6-нм техпроцесса Rembrandt с ядрами Zen 3+ и встроенной графикой RDNA 2. К ним добавлены новые модели Ryzen 9 180, Ryzen 7 165, Ryzen 7 155 и Ryzen 5 125, которые относятся к серии Hawk Point, производятся по 4-нм техпроцессу и оснащены встроенной графикой RDNA 3.

На страницах продуктов AMD четыре новые модели Ryzen 100 в настоящее время обозначены как процессоры на архитектуре Zen 3+. Однако там же эти чипы указаны как процессоры Hawk Point, которые производятся именно по 4-нм техпроцессу и оснащаются графикой RDNA 3. Вероятно, это ошибка в описании.

AMD также выпускает отдельную ветку процессоров серии H, предназначенную только для китайского рынка. Большинство моделей дублируют глобальные версии, включая Ryzen 9 H 270, Ryzen 7 H 260, Ryzen 7 H 250, Ryzen 5 H 240, Ryzen 5 H 230 и Ryzen 5 H 220. Ryzen 7 H 255 — это отдельная конфигурация, предназначенная только для китайского рынка, с восемью ядрами Zen 4, базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, частотой Boost 4,9 ГГц и графикой Radeon 780M с частотой 2,6 ГГц.

Как отмечает VideoCardz, AMD теперь относит процессоры Rembrandt, Hawk Point и гибридные конфигурации Zen 4/Zen 4c к двум общим семействам моделей. Даже в базе данных спецификаций AMD не всегда указывается, какую архитектуру использует тот или иной процессор.