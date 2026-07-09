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NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K

Американское космическое агентство NASA организовало прямую трансляцию в разрешении 4K с лунной орбиты; приём сигнала по лазерной связи организовала обсерватория Австралийского национального университета; показ картинки зрителям обеспечивала инфраструктура Amazon Web Services (AWS).

Источник изображения: aboutamazon.com

Источник изображения: aboutamazon.com

Начальным звеном в передаче видео стала оптическая система связи Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) — лазерный терминал, который разрабатывался более 20 лет; он обеспечивает скорость передачи данных до 260 Мбит/с. Помимо картинки в 4K поток данных включал в себя телеметрические данные, данные миссии, голосовую связь и другу информацию. В отличие от традиционных радиосистем, оптическая связь обещает более высокую пропускную способность, и лучше подходит для передачи больших объёмов данных.

Приём лазерного сигнала на Земле обеспечила расположенная неподалёку от Канберры обсерватория Маунт-Стромло при Австралийском национальном университете, а комплекс NASA White Sands взял на себя обработку и распределение сигналов. Наконец, AWS предоставила ресурсы по наземной передаче данных для трансляции, который на собственной платформе NASA+, на YouTube и Amazon Prime Video смотрели 25 млн человек. В общей сложности видео передавалось на расстояние около 400 тыс. км.

Этим сотрудничество американского космического агентства с Amazon не ограничивается. Официальная потоковая платформа NASA+ работает на сервисах AWS Elemental. Облачная инфраструктура Amazon используется специалистами по лётным исследованиям в Космическом центре имени Джонсона — они проводят десятки тысяч симуляций траекторий для каждой возможности запуска, и на каждое стартовое окно генерируются от 2 до 5 Тбайт информации. Эти симуляции работают на платформе AWS GovCloud, которая обеспечивает безопасность конфиденциальных данных. NASA имеет возможность «по запросу масштабироваться до нескольких сотен облачных инстансов на базе Intel», что позволяет перенастраивать и оптимизировать траекторию практически в режиме реального времени.

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Теги: nasa, aws, луна
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