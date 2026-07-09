«Алиса» научилась отвечать на вопросы о том, что видят умные IP-камеры «Яндекса»

Владельцы выпущенных «Яндексом» умных IP-камер получили возможность обращаться к помощнику с искусственным интеллектом «Алиса AI» с вопросами о том, что находится или происходит в кадре. Ассистент принимает вопросы по любому из доступных каналов — это может быть чат с «Алисой AI», «Яндекс Станция», «ТВ Станция» или наушники «Яндекс Дропс».

Голосовые команды позволяют проверять, что происходит в кадре на камере, не доставая смартфон и не открывая на нём приложение. Можно, например, при подходе к дому спросить через наушники «Яндекс Дропс», спит ли в доме ребёнок — он может проснуться от звонка в домофон. Без дополнительных подписок владельцы IP-камер «Яндекса» могут задавать лишь до 20 таких вопросов в месяц; неограниченное число запросов доступно для обладателей подписок «Стандарт» или «Экстра». Для ответа на вопросы ИИ-помощник обращается к визуально-языковой модели Alice AI VLM.

Ещё одно нововведение — возможность задать три положения камеры: направить её на дверь, в коридор и гостиную, чтобы потом переключать их голосовой командой. Можно также задать сценарий, при котором камера сам включает запись, например, при появлении домашнего животного в кадре, или когда к входной двери подходит человек. Наконец, камера с ИИ теперь может искать записи в архиве запросам пользователя, которые задаются естественным языком — например, видео, где люди играют с собакой или поют под гитару. Функция доступна только подписчикам тарифов «Экстра» и «Стандарт».