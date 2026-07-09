Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности

Компания Anthropic объявила о запуске бета-версии панели Reflect для Claude, предназначенной для анализа взаимодействия пользователей с чат-ботом. Инструмент предоставляет статистику активности, разбивку по темам обсуждения и персонализированные рекомендации для повышения эффективности работы с нейросетью.

В Reflect отображаются сводки недавних диалогов, наиболее активный день и час использования сервиса, общее число чатов за выбранный период, а также статистика по темам общения, сообщает Engadget. Пользователи могут просматривать данные за последний месяц либо за три, шесть или двенадцать месяцев. При этом показатель общего времени, проведённого в чатах, пока отсутствует, однако Anthropic планирует добавить его в будущем.

Панель также позволяет настраивать напоминания о перерывах и ограничения по времени работы с Claude. Эти параметры доступны как непосредственно в Reflect, так и через раздел «Время и фокус» (Time and Focus), а появляющиеся уведомления можно отклонить, если пользователь продолжает текущую задачу.

Отдельный раздел содержит рекомендации по более эффективному использованию Claude, сформированные на основе принципов, разработанных Anthropic совместно с группой учёных. Например, при регулярном повторении одинакового контекста сервис может предложить использовать функцию «Проекты» (Projects) для объединения связанных запросов, а в отдельных случаях — создать специализированный шаблон или пользовательский навык для выполнения однотипных задач.

По словам руководителя направления политики благополучия Anthropic Райна Линтикама (Ryn Linthicum), разработка Reflect стала результатом исследования, в котором пользователи одновременно выражали интерес и обеспокоенность по поводу использования ИИ. Компания отметила, что инструмент создавался не для увеличения времени работы с Claude, а для повышения эффективности взаимодействия. Функция уже доступна в веб-версии сервиса и десктопном приложении, включая бесплатные аккаунты, а позднее станет доступна и в мобильных приложениях.