Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1 — она умеет искать сложные ошибки в коде и работать с агентами

Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1, ориентированную на задачи программирования, одновременно запустив новый API для её интеграции в сторонние сервисы. На первом этапе доступ к API открыт разработчикам из США в рамках публичного предварительного тестирования.

По утверждению компании, Muse Spark 1.1 стала заметным развитием модели первого поколения, получив улучшения на основе отзывов разработчиков. Среди заявленных возможностей — поиск и исправление сложных ошибок в программном коде, поддержка агентных сценариев разработки, включая мультиагентные системы, а также встроенная мультимодальная обработка изображений, видео и документов.

Новая модель, по сообщению The Verge, уже доступна в режиме Thinking («режим размышления») через приложение Meta✴ AI и веб-версию сервиса. Одновременно компания открыла предварительный доступ к новому API (Meta✴ Model API), предоставив каждому новому аккаунту кредит в размере $20 для тестирования возможностей платформы.

Запуск Muse Spark 1.1 последовал за выходом модели генерации изображений Muse Image, вызвавшей споры из-за способности использовать контент других пользователей Instagram✴ при создании изображений. Как отмечает сама компания, развитие линейки моделей является частью стратегии Meta✴, направленной на укрепление позиций в сфере искусственного интеллекта на фоне конкуренции с OpenAI, Google и Anthropic.