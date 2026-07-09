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Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1 — она умеет искать сложные ошибки в коде и работать с агентами

Meta представила ИИ-модель Muse Spark 1.1, ориентированную на задачи программирования, одновременно запустив новый API для её интеграции в сторонние сервисы. На первом этапе доступ к API открыт разработчикам из США в рамках публичного предварительного тестирования.

Источник изображения: James Harrison/Unsplash

Источник изображения: James Harrison/Unsplash

По утверждению компании, Muse Spark 1.1 стала заметным развитием модели первого поколения, получив улучшения на основе отзывов разработчиков. Среди заявленных возможностей — поиск и исправление сложных ошибок в программном коде, поддержка агентных сценариев разработки, включая мультиагентные системы, а также встроенная мультимодальная обработка изображений, видео и документов.

Новая модель, по сообщению The Verge, уже доступна в режиме Thinking («режим размышления») через приложение Meta AI и веб-версию сервиса. Одновременно компания открыла предварительный доступ к новому API (Meta Model API), предоставив каждому новому аккаунту кредит в размере $20 для тестирования возможностей платформы.

Запуск Muse Spark 1.1 последовал за выходом модели генерации изображений Muse Image, вызвавшей споры из-за способности использовать контент других пользователей Instagram при создании изображений. Как отмечает сама компания, развитие линейки моделей является частью стратегии Meta, направленной на укрепление позиций в сфере искусственного интеллекта на фоне конкуренции с OpenAI, Google и Anthropic.

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Теги: me, ии, программирование
me, ии, программирование
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