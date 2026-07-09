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SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода

SpaceX идёт к новому годовому рекорду по развёртыванию Starlink: за первые шесть месяцев 2026 года компания вывела на низкую околоземную орбиту 1589 спутников этой сети. Это на 100 аппаратов больше, чем за тот же период рекордного 2025 года, когда к концу июня было развёрнуто 1489 спутников, а за весь год — 3180. Каждый год SpaceX запускает больше спутников Starlink, чем когда-либо будет насчитывать сеть Amazon Leo.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

С начала программы SpaceX уже запустила более 12 400 аппаратов Starlink, из которых почти 11 000 остаются работоспособными, что делает группировку крупнейшей спутниковой сетью в истории.

Сегодня рано утром компания установила сразу два личных рекорда: повторно, в 36-й раз, запустила в космос первую многоразовую ступень ракеты Falcon 9 (Booster 1067) и вывела на орбиту 29 новых спутников Starlink, превзойдя прошлогодние темпы формирования этой интернет-группировки на орбите. Ракета стартовала 9 июля 2026 года с базы Космических сил США на мысе Канаверал в 5:25 утра по восточному времени США (12:25 по московскому времени) и вывела на низкую орбиту ещё 29 спутников Starlink. До этого тот же ускоритель выполнил 35 орбитальных миссий, включая CRS-22, Crew-3, Crew-4, Turksat 5B, Eutelsat Hotbird 13G, O3B mPOWER, Galileo L13, Koreasat-6A и 24 запуска Starlink.

После отделения первая ступень вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта и совершила посадку на автономную морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Вторая ступень Falcon 9 продолжила выведение полезной нагрузки и развернула 29 спутников примерно через 63,5 минуты после запуска. Именно такая схема — быстрый повторный полёт ступеней, массовый вывод однотипных аппаратов и посадка ускорителей на морские платформы — превращает Falcon 9 в фактический орбитальный конвейер Starlink. По некоторым данным, этот полёт стал уже 80-й миссией Falcon 9 в 2026 году, причём около 80 % запусков ракеты в этом году были связаны с пополнением группировки Starlink.

На этом фоне конкурирующий проект Amazon Leo (Project Kuiper) выглядит крайне скромно: за 15 месяцев компания вывела на орбиту около 400 спутников при планируемой группировке из 3232 аппаратов. Несложно подсчитать, что SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 при нынешнем темпе способна ежегодно выводить в космос сеть сопоставимого масштаба.

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Теги: spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты, starlink
spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты, starlink
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