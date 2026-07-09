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Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных

Жёсткие диски ёмкостью 22 и 24 Тбайт демонстрируют хорошие показатели годового коэффициента отказов (AFR). Об этом сообщает портал Blocks & Files со ссылкой на свежий отчёт компании Backblaze, предоставляющей услуги облачного хранения данных.

Источник изображения: Backblaze

Источник изображения: Backblaze

Backblaze публикует ежеквартальные отчёты о годовом коэффициенте отказов (AFR) для нескольких сотен тысяч жёстких дисков. В последнем отчёте представлены данные по 341 263 устройствам за первый квартал этого года.

Средний показатель AFR по итогам отчётного квартала составил 1,24 %, что выше, чем в предыдущем квартале (1,13 %), но ниже, чем год назад (1,42 %).

Худшим диском по проценту отказов оказался Seagate Exos ёмкостью 10 Тбайт (модель ST10000NM0086) со средним сроком наработки 89,9 месяца (7,5 года). Уровень отказов у этих накопителей составил 3,13 %. Модель Toshiba MG ёмкостью 24 Тбайт (MG11ACA24TE) показала самое низкое значение AFR — 0,42 %. То есть эти накопители выходили из строя значительно реже.

Общий годовой коэффициент отказов за весь срок службы составил 1,39 %, при этом худший результат показал жёсткий диск Seagate Exos ёмкостью 14 Тбайт (модель ST14000NM0138) с показателем AFR 4,9 %. У лучших моделей показатель AFR равен нулю. Речь идёт о WD HGST MegaScale на 4 Тбайт (модель HMS5C4040BLE640), WD HGST MegaScale на 8 Тбайт (модель HUH728080ALE600) и Seagate Exos X18 на 16 Тбайт (модель ST16000NM002J).

По данным Backblaze, 92 % из 10 220 жёстких дисков, установленных облачным провайдером в этом квартале, имели объём 20 Тбайт и более. Показатель AFR за весь срок службы в целом улучшился — с 1,42 % год назад до 1,24 % в отчётном квартале.

Новые модели HDD ёмкостью более 20 Тбайт продемонстрировали одни из самых низких показателей частоты отказов среди всего парка накопителей. В частности, речь идёт о Toshiba MG Series на 24 Тбайт (модель MG11ACA24TE) с AFR 0,22 % среди 7203 накопителей, WD Ultrastar DC HC570 на 22 Тбайт (модель WUH722222ALE6L4) с AFR 0,38 % среди 45 638 накопителей и WD Ultrastar DC H590 на 26 Тбайт (модель WUH722626ALE6L4) с AFR 0,8 % среди 3604 накопителей.

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Теги: backblaze, жёсткий диск, статистика
backblaze, жёсткий диск, статистика
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