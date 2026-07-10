Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ

Компания Google начнёт маркировать в своих рекламных блоках объявления, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Компания внедряет новую функцию, чтобы помочь пользователям лучше понять, когда показываемая им реклама была создана ИИ.

Искусственный интеллект упрощает компаниям создание рекламы, размещение товаров своего бренда в различных условиях и позволяет экономить средства на фотосъёмке для интернет-магазинов. Однако технология также может вводить в заблуждение, если потребители не знают, что перед ними не настоящая фотография товара. Хотя Google запрещает вводящую в заблуждение и обманчивую рекламу, в ней может использоваться ИИ для создания какого-либо синтетического или цифровым образом изменённого контента. До сих пор Google требовала раскрывать эту информацию только в предвыборной рекламе.

Технологический гигант заявил, что новая функция для пользователей будет добавлена в панель «Мой рекламный центр», доступ к которой может получить любой пользователь по всему миру, нажав на меню с тремя точками или значок информации в рекламе, которую он видит в Google Поиске, YouTube и Google Discover.

Эта панель уже позволяет пользователям блокировать рекламу или сообщать о ней, а также узнавать больше о рекламодателе, причинах показа рекламы и многом другом. Теперь пользователи также будут видеть опцию «Как была создана эта реклама». Она покажет, была ли реклама создана или отредактирована с помощью ИИ.

Недостаток функции заключается в том, что автоматически она будет работать только с той рекламой, которая создавалась или редактировалась с помощью ИИ-инструментов самой Google. Если для создания рекламы применялись сторонние инструменты ИИ, рекламодателю потребуется вручную указать, использовался ли ИИ при её создании. Google не будет проводить собственную проверку для определения этого. На некоторых рынках реклама также может быть помечена как созданная с помощью ИИ, если этого требует местное законодательство.