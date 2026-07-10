Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями

Платформа Character.AI анонсировала запуск нового формата коротких микросериалов для мобильных устройств, созданных преимущественно с помощью искусственного интеллекта. После просмотра каждого эпизода пользователи смогут продолжить взаимодействие с персонажами через встроенный чат.

Новый формат получил название c.ai Series и стал очередным этапом развития сервиса, который ранее уже вышел за рамки обычного чат-бота, предложив пользователям интерактивные книги, комиксы и аудиодрамы. В отличие от большинства платформ с микросериалами, в которых снимаются живые актёры, c.ai Series представляет собой анимационные проекты, практически полностью созданные средствами генеративного ИИ.

Каждый сериал посвящён отдельной истории, разворачивающейся в популярных жанрах, включая мелодраму, хоррор и научную фантастику. Ключевой особенностью сервиса, отличающей его от таких платформ, как ReelShort и DramaBox, стала возможность после завершения просмотра эпизода продолжить общение с его персонажами в формате диалога.

На старте Character.AI представила три проекта: Last Summer, посвящённый истории тайных поклонников и выполненный в аниме-стилистике, The Nighttime Game, рассказывающий о друзьях, участвующих в смертельно опасной карточной игре, а также Eden Fall, сюжет которого посвящён группе элитных игроков MMO, оказавшихся в виртуальной реальности, напоминающей мир Ready Player One и визуально схожей с Genshin Impact.