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«Играть попросту не хочется»: Assassin’s Creed Black Flag Resynced стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном для серии

Пользователи Steam вынесли вердикт пиратскому боевику с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced от Ubisoft — амбициозному ремейку культового экшена Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображения: Steam (Khachapuri)

Источник изображения: Steam (Khachapuri)

За первые сутки после релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam заслужила свыше 4,2 тыс. (5,5 тыс. с учётом покупок вне магазина Valve) «смешанных» отзывов — рейтинг игры на площадке составляет 67 % (65 %).

Русскоязычные пользователи оказались более снисходительны к Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Обзоры игры конкретно на русском языке — «очень положительные» (рейтинг 81 %).

В отличие от оригинальной игры, ремейк имеет лишь текстовый перевод на русский (источник изображения: Steam)

В отличие от оригинальной игры, ремейк имеет лишь текстовый перевод на русский (источник изображения: Steam)

Покупатели хвалят похорошевшую графику, обновление геймплейных механик и атмосферу пиратского приключения, а сетуют на оптимизацию, ограничение кадровой частоты в роликах (заплатка уже в работе) и пачку платных DLC на релизе.

«Отдельно неприятно, что русской озвучки попросту нет. В итоге [ремейк] получился красивой обёрткой с кучей проблем, из-за которых играть попросту не хочется», — признался Боба.

Тем временем пиковый онлайн Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam превысил 99,4 тыс. человек — это лучший результат франшизы на площадке. Прошлым ориентиром была Assassin’s Creed Shadows с 64,8 тыс.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Несмотря на предрелизные успехи ремейка, некоторые его разработчики отметили премьеру за поиском новой работы.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
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