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Ubisoft отметила успешный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced увольнением разработчиков игры

Ещё до релиза горячо ожидаемый ремейк пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag стал для Ubisoft большим успехом, однако это не уберегло его разработчиков от увольнений.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По данным осведомлённых о ситуации информаторов издания Insider Gaming, предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется переосмысление) оказались крайне успешны.

Аналитическое агентство Alinea Analytics ранее сообщило, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced опередила Assassin’s Creed Shadows по предзаказам на площадке Steam в 5,8 раза и превзошла суммарные продажи Skull and Bones в сервисе.

Многие затронутые сотрудники Ubisoft Barcelona работали над Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Многие затронутые сотрудники Ubisoft Barcelona работали над Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Несмотря на предрелизные успехи Assassin’s Creed Black Flag Resynced, после завершения работы над игрой Ubisoft решила расформировать команду Assassin’s Creed в Ubisoft Barcelona, попутно уволив 51 сотрудника.

О планах на увольнение сотрудникам объявили 10 июня, но шоком это не стало. Обычно новый проект командам выдают задолго до завершения текущего, однако Ubisoft Barcelona с прошлого лета так следующую задачу и не получила.

В период с 30 июня по 16 июля сотрудники Ubisoft Barcelona проведут серию из шести протестов

В период с 30 июня по 16 июля сотрудники Ubisoft Barcelona проведут серию из шести протестов

На фоне увольнений руководство Ubisoft Barcelona отменило запланированную вечеринку в честь релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced, заменив её на скромный фуршет в офисе.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла сегодня, 9 июля, на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра была тепло принята критиками — почти так же тепло, как оригинальная версия в 2013 году.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен, увольнения, сокращения
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен, увольнения, сокращения
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