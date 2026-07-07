Аналитики: ещё до релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced обогнала Skull and Bones по продажам в Steam

Горячо ожидаемый ремейк пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag, похоже, ещё до релиза обогнал по продажам один из самых громких проектов издателя Ubisoft последних лет.

Напомним, Ubisoft «очень довольна» уровнем спроса на Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется ремейк). Предзаказы за первые три недели с открытия оказались среди «самых сильных в истории франшизы».

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam за два дня до релиза достигли 300 тыс. копий — Assassin’s Creed Shadows год назад показала результат в 5,8 раза хуже.

Как передаёт глава отдела рыночной аналитики Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott), предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam уже опередели по объёму суммарные продажи на платформе Skull and Bones.

Skull and Bones — дорогостоящее мультиплеерное ответвление Assassin’s Creed IV: Black Flag, на пути к релизу пережившее несколько переносов и как минимум одну перезагрузку разработки.

По словам Эллиотта, Assassin’s Creed Black Flag Resynced — очень нужный и относительно безопасный (обновление полюбившейся фанатам классики) релиз для Ubisoft, переживающей масштабную перезагрузку.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S по цене от $60. Первые оценки появятся за день до релиза — 8 июля в 13:00 по Москве.