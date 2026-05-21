Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех

Французский издатель и разработчик Ubisoft явно не поскупился на рекламную кампанию предстоящего ремейка пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag и, похоже, не прогадал.

Как подметил портал GamesRadar, о предрелизных успехах Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется ремейк) в рамках нового отчёта компании высказался финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге (Frederick Duguet).

По словам Дюге, Ubisoft «очень довольна» уровнем спроса на Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Предзаказы ремейка за первые три недели с открытия оказались среди «самых сильных в истории франшизы».

«Мы рады и уверены, что [Black Flag Resynced] станет очень успешной Assassin's Creed, так как это достоверный, но также во многом улучшенный оригинальный опыт. Игрокам на первой презентации он понравился», — заявил Дюге.

Финдиректор Ubisoft также подчеркнул, что Resynced продаётся «не по полной цене» — за $60, а не за $70, как Assassin’s Creed Shadows. Заявление выглядит слегка странным, учитывая, что многие крупные игры по-прежнему стоят $60.

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, новые сюжетные сцены и текстовый перевод на русский.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S — в России предзаказы недоступны. Системные требования ремейка уже известны.

Теги: assassin's creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
