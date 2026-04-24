Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей

Вслед за вчерашним анонсом издатель Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec объявили системные требования пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag.

«Аппетиты» Black Flag Resynced представлены в четырёх конфигурациях, каждая из которых предполагает ту или иную форму трассировки лучей. Целевые показатели указаны с учётом динамического разрешения и апскейлеров.

Для запуска Black Flag Resynced на ПК с низкими настройками графики и стандартным рейтрейсингом в динамическом 1080p при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i7-8700K, видеокарта GTX 1660, 16 Гбайт ОЗУ и SSD.

Системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики, стандартная трассировка лучей, режим апскейлера «Баланс»)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700K с частотой 3,7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 3,6 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт) или Intel Arc A580 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 65 Гбайт на SSD.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, средние настройки графики, стандартная трассировка лучей, режим апскейлера «Баланс»)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-10600K с 4,1 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 3,6 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Гбайт), AMD Radeon RX 6600 XT (8 Гбайт) или Intel Arc B580 (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 65 Гбайт на SSD.

Высокие требования (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики, стандартная трассировка лучей, режим апскейлера «Качество»)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-11600K с 3,9 ГГц или AMD Ryzen 5 5600 X с 3,7 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 65 Гбайт на SSD.

Требования «Экстрим» (4K, 60 кадров/с, настройки графики «Ультра», расширенная трассировка лучей, режим апскейлера «Качество»)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-12700K с 3,6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X3D с 3,0 ГГц;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4090 (24 Гбайт) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 65 Гбайт на SSD.

ПК-версия Assassin’s Creed Black Flag Resynced предложит поддержку трассировки лучей (освещение, отражения), масштабирования и генерации кадров Nvidia DLSS 4.5, AMD FSR 4 и Intel XeSS 3, ультрашироких мониторов и портативных ПК.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля 2026 года на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Обещают переработанную графику, динамичные сражения, обновлённую симуляцию воды и перевод на русский.