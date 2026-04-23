«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Вслед за длинной чередой утечек и слухов французский издатель Ubisoft наконец представил Assassin’s Creed Black Flag Resynced — амбициозный ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag образца 2013 года.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced создаётся с нуля студией Ubisoft Quebec при поддержке Ubisoft Singapore на новейшей версии движка Anvil: переработанная графика, трассировка лучей, обновлённый рендеринг и симуляция воды.

Анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced сопровождался дебютным трейлером (прикреплён ниже) и 8-минутным обзорным роликом (прикреплён ещё ниже). Оба видео стали частью 28-минутной презентации.

Обещают ещё более динамичные сражения (теперь с упором на парирования и добивания), улучшенный стелс (можно свободно приседать) и паркур (более плавные анимации), переработанные морские бои и подводный геймплей.

Что касается нового контента, то ремейк предложит трёх офицеров для «Галки» (корабль), расширение сюжетных линий Чёрной Бороды и Стида Боннета, дополнительные миссии, ещё 10 матросских песен, питомцев и фоторежим.

«Золото, слава и приключения ждут вас. Пришло время снова поднять чёрный флаг!» — провозгласил на презентации британский актёр Мэтт Райан (Matt Ryan), вернувшийся к роли Эдварда Кенуэя в ремейке.

Как и предполагалось, Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). Заявлен текстовый перевод на русский.