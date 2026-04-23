3DNews Новости Software PlayStation «Пришло время снова поднять чёрный флаг!...
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Вслед за длинной чередой утечек и слухов французский издатель Ubisoft наконец представил Assassin’s Creed Black Flag Resynced — амбициозный ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag образца 2013 года.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced создаётся с нуля студией Ubisoft Quebec при поддержке Ubisoft Singapore на новейшей версии движка Anvil: переработанная графика, трассировка лучей, обновлённый рендеринг и симуляция воды.

Анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced сопровождался дебютным трейлером (прикреплён ниже) и 8-минутным обзорным роликом (прикреплён ещё ниже). Оба видео стали частью 28-минутной презентации.

Обещают ещё более динамичные сражения (теперь с упором на парирования и добивания), улучшенный стелс (можно свободно приседать) и паркур (более плавные анимации), переработанные морские бои и подводный геймплей.

Что касается нового контента, то ремейк предложит трёх офицеров для «Галки» (корабль), расширение сюжетных линий Чёрной Бороды и Стида Боннета, дополнительные миссии, ещё 10 матросских песен, питомцев и фоторежим.

«Золото, слава и приключения ждут вас. Пришло время снова поднять чёрный флаг!» — провозгласил на презентации британский актёр Мэтт Райан (Matt Ryan), вернувшийся к роли Эдварда Кенуэя в ремейке.

Как и предполагалось, Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). Заявлен текстовый перевод на русский.

«Есть и хорошая новость»: Ubisoft отреагировала на новую утечку Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Современный мир, переработанные миссии по слежке и стремительные бои: журналисты рассекретили новые детали Assassin’s Creed Black Flag Resynced
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple
Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft singapore, ubisoft, приключенческий экшен
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft singapore, ubisoft, приключенческий экшен
Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 %
Google превратила Chrome в «автоматический браузер» — полноценного работника среды Workspace
ИИ-агент спроектировал полноценный процессор на RISC-V за 12 часов — промпт содержал всего 219 слов
«Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI»: в раннем доступе Steam стартовал симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced 46 мин.
Релиз «Кибер Бэкап» 18.5: многопоточность, поддержка LDAPS, расширенная интеграция с Kubernetes и многое другое 49 мин.
Евросоюз принуждает Google открыть Android для конкурентов Gemini 2 ч.
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ 2 ч.
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon 3 ч.
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple 3 ч.
«Белый список» пополнили сайты и приложения банков, доставки, магазинов и волонтёрских организаций 4 ч.
BioWare слишком занята, чтобы показывать новую Mass Effect 4 ч.
ЦСР: В 2025 году российский рынок СУБД превысил 100 млрд руб. 4 ч.
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом 4 ч.
Honor представила конкурентов MacBook Air — MagicBook X14 Plus и X16 Plus с Intel Panther Lake и дисплеями 120 Гц 2 ч.
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд 3 ч.
Китай оценил мощность своей ИИ-инфраструктуры — оценки США были ниже в 6000 раз 3 ч.
Marvell приобрела Polariton, разработчика решений в области плазмоники 3 ч.
Эпоха возрождения компьютерных клубов в России: обороты выросли почти в 40 раз за пять лет и продолжают расти 3 ч.
NASA разгонит спрос на GPU среди учёных из-за лавины данных с новых телескопов 3 ч.
Беспилотный тягач Navio проехал по России 2800 км без водителя в кабине 4 ч.
DJI представила дроны для начинающих Lito 1 и X1 — 4К и автономность до 36 минут по цене от €309 5 ч.
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов 5 ч.
Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают 6 ч.