Сценарист Assassin’s Creed Black Flag Resynced заинтриговал фанатов новыми сюжетными сценами

Ведущий сценарист пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag Дарби Макдевитт (Darby McDevitt) рассказал о своём вкладе в ремейк — Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Напомним, на анонсе сообщалось, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced получит новые сюжетные сцены, в том числе с участием Кэролайн (жены Эдварда Кенуэя), за авторством Макдевитта.

Как сообщает блогер The Hidden One, специализирующийся на Assassin’s Creed, детали своего участия в Black Flag Resynced Макдевитт раскрыл на неофициальном Discord-сервере Access the Animus.

По словам Макдевитта, для Assassin’s Creed Black Flag Resynced он написал две совершенно новые сцены и внёс изменения в один уже существующий эпизод из основной сюжетной линии.

«Одна из них теперь в пятёрке моих любимых сцен [из Black Flag]. Надеюсь, вам понравится. <...> Если вам интересно, почему её не было в игре изначально, так это потому, что придумал я её лишь недавно!» — интригует фанатов Макдевитт.

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, а также текстовый перевод на русский.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). На фоне анонса Ubisoft раскрыла системные требования проекта.

