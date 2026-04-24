Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC»

Вчерашняя демонстрация пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила уровнем графики, однако отсутствие в ремейке одного из самых знаковых элементов оригинальной игры фанатов насторожило.

Источник изображений: Ubisoft

Как подметили пользователи форумов Reddit и ResetEra, многочисленные убийства врагов в первой презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced не сопровождались брызгами крови, даже когда это было тематически уместно.

Продюсер Ubisoft Singapore Джастин Ын (Justin Ng) у себя в микроблоге отреагировал на опасения фанатов и заверил, что кровь в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет и «даже не в виде платного DLC».

Ын также сообщил, что команда Assassin’s Creed Black Flag Resynced в курсе недовольства игроков переизбытком визуальных и звуковых эффектов во время боёв — уровень интенсивности обоих элементов собираются убавить.

По словам Ына, никуда не делся и социальный стелс (прятки среди гражданского населения), хоть внимания на вчерашней презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced этой механике и не уделили.

Black Flag Resynced создаётся с нуля студией Ubisoft Quebec при поддержке Ubisoft Singapore на новейшей версии движка Anvil. Обещают новый контент, рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, улучшенный стелс и паркур.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced ожидается 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). Заявлен текстовый перевод на русский.

Теги: assassin's creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft singapore, ubisoft, приключенческий экшен
