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Китайская MiniMax замахнулась на новый рекорд в ИИ-гонке — она разрабатывает крупнейшую в мире LLM с 2,7 трлн параметров

Китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax ведёт разработку большой языковой модели размером 2,7 трлн параметров, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Это крупнейшая выпущенная китайской компанией модель ИИ с открытыми весами и, возможно, самая большая в мире.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Стремление мировых разработчиков создавать модели ИИ с триллионами параметров обусловлено ростом спроса на способные к рассуждениям автономные системы. Этот порог имеет решающее значение для моделей, способных без вмешательства человека выполнять многоэтапные операции. Модель может дебютировать в III квартале, утверждает анонимный источник.

Недорогие открытые модели китайских MiniMax, Z.ai и DeepSeek набирают популярность в США и по всему миру как выгодные альтернативы закрытым американским системам. Открытые модели можно загружать, запускать и настраивать — в отличие от проприетарных аналогов. В июле MiniMax выпустит передовую мультимодальную модель H3, способную генерировать видео.

MiniMax была основана в 2021 году; в январе она вышла на Гонконгскую биржу и привлекла 4,8 млрд гонконгских долларов ($614 млн). Наиболее крупными в Китае являются модели Meituan LongCat-2.0 и DeepSeek V4-Pro, в которых 1,6 трлн параметров. Для оптимизации вычислительных ресурсов в них используется архитектура Mixture of Experts, позволяющая при обработке запроса использовать только часть мощности.

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Теги: minimax, ии, китай
minimax, ии, китай
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