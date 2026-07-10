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Олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer получит масштабное дополнение The Veti's Wrath — трейлер и демоверсия в Steam

Вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от датской студии Slipgate Ironworks (Phantom Fury) скоро станет больше. Анонсировано сюжетное дополнение The Veti's Wrath.

Источник изображения: Steam (Shizuka Ishikawa)

Источник изображения: Steam (Shizuka Ishikawa)

По сюжету в результате Грозовых войн народ вети оказался на грани гибели. Былые правители этого мира теперь восстанавливают силы, заново выстраивают военную доктрину и подчиняют всё одной непреложной цели — возмездию.

Игрокам предстоит возглавить раздираемую распрями древнюю и жестокую расу вети: объединить разрозненные силы, вернуть похищенные технологии и переломить ход событий в борьбе против человечества. Анонсирующий трейлер прилагается.

Геймплей за вети строится на покорении и жертвоприношении. Павших врагов можно обратить в безвольных просветлённых, а затем принести их в жертву прямо посреди боя, чтобы питать машины и усиливать своих воинов.

Пользователи будут командовать разрушительными боевыми машинами — от колоссального «Вершителя» до незаметной «Фантомной артиллерии». Каждое оружие в арсенале вети создано, чтобы напомнить человечеству его место.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Обещают заключительную главу саги Tempest Rising, сюжетную кампанию за вети на 11 миссий, полноценную и бесплатную интеграцию фракции в мультиплеер (даже для владельцев базовой игры) и текстовый перевод на русский язык.

Релиз Tempest Rising: The Veti's Wrath ожидается в 2026 году на ПК (Steam). Первые две миссии платного дополнения можно попробовать в рамках обновлённой демоверсии основной игры (доступна по ссылке).

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Теги: tempest rising, slipgate ironworks, 3d realms, стратегия
tempest rising, slipgate ironworks, 3d realms, стратегия
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