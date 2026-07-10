Ключевой руководитель OpenAI по разработке ИИ покинет свой пост по состоянию здоровья

Приглашённая на работу в OpenAI более года назад Фиджи Симо (Fidji Simo) инициировала в этом ИИ-стартапе серьёзные реформы и оптимизацию, но на протяжении последних трёх месяцев она находилась на больничном, а теперь и вовсе вынуждена оставить работу по состоянию здоровья. Обязанности Симо после её ухода будут перераспределены между тремя другими руководителями OpenAI.

Причиной проблем Фиджи Симо является нейроимунное расстройство, которое мешает исполнять служебные обязанности. С хроническим заболеванием она борется на протяжении последних семи лет, в этом году оно серьёзно обострилось, что вынудило её уйти на больничный. Восстановление, по словам Симо, займёт гораздо больше времени, чем она рассчитывала, а потому совмещать лечение с активной профессиональной деятельностью будет невозможно. Все силы и ресурсы сейчас важно направить на борьбу с заболеванием.

На плечи Фиджи Симо вскоре после её перехода на работу в OpenAI были возложены важные реформы, связанные с преобразованием бизнес-модели стартапа в рамках подготовки к выходу на IPO, которое должно было состояться в этом году, но на фоне не самой благоприятной конъюнктуры теперь может быть отложено до следующего. Обязанности Симо будут перераспределены между президентом OpenAI Грегом Брокманом (Greg Brockman), финансовым директором Сарой Фрайар (Sarah Friar) и директору по стратегическому развитию Джейсоном Квоном (Jason Kwon). В качестве советника Фиджи Симо продолжит консультировать OpenAI по вопросам потребительских продуктов, рекламы и решений для сферы здравоохранения. В состав совета директоров OpenAI Симо вошла в 2024 году, вскоре после попытки изгнания сооснователя и генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman). Последний в своём обращении к Симо через социальную сеть X выразил сожаление по поводу ухода и признательность за всё, что она успела сделать для OpenAI.