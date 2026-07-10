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В России резко сократилось число вакансий в IT, а зарплаты почти перестали расти

В России число вакансий в IT-сфере в первом полугодии 2026 года сократилось на 50 % на фоне невысокого роста зарплат и увеличения числа резюме, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутинговых платформ.

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

По данным SuperJob, количество вакансий в IT-секторе за первые шесть месяцев 2026 года сократилось год к году на 21 %, в то время как число резюме также выросло на 21 %, а в целом по рынку труда прирост составил 33 %. В компании отметили, что рынок возвращается от ситуации кадрового дефицита к конкуренции за соискателя.

В «Хабр Карьере» сообщили, что число вакансий на платформе за этот период сократилось на 56 %, тогда как в первом полугодии 2025 года сокращение составляло 32 %. Меньше всего сокращение вакансий коснулось направлений ИБ (падение на 40 %) и ИИ (на 27 %). Наиболее заметно число вакансий сократилось в дизайне, тестировании и маркетинге. При этом количество тех, кто находится в поиске работы или открыт к предложениям, выросло на 69 %.

Аналитики отметили, что ИИ-технологии закрыли часть потребности компаний в специалистах и кадрах «около IT». Кроме того, компании вынуждены откладывать реализацию проектов из-за высокой ключевой ставки ЦБ.

Рост зарплат также замедлился: в июне 2026 года средняя зарплата IT-специалистов была на 3,9 % выше, чем годом ранее, что ниже официальной инфляции (5,31 % за май, по данным ЦБ). Снижение также свидетельствует об изменениях на рынке труда, сообщили в SuperJob, поскольку зарплаты сейчас увеличивают только высококвалифицированным специалистам уровней middle и senior. Самые высокие медианные зарплаты в Москве во втором квартале 2026 года были у программистов на Kotlin — 380 тыс. руб., Golang/Go — 360 тыс. руб. и DevOps-инженеров — 340 тыс. руб.

По данным HeadHunter, рост зарплат составил 3 %. В целом по стране профильным специалистам предлагалась зарплата в среднем 98,8 тыс. руб., в Москве — 151,4 тыс. руб., а на одну IT-вакансию сейчас приходится 22 резюме.

В Минцифры объясняют снижение числа вакансий и рост количества резюме изменением структуры спроса со стороны работодателей и увеличением числа молодых специалистов благодаря развитию IT-образования. При этом по-прежнему наблюдается высокий спрос на специалистов уровня middle и senior с практическим опытом на фоне активной цифровизации экономики.

Согласно прогнозу SuperJob, во втором полугодии наиболее востребованными останутся senior-специалисты с отраслевой экспертизой и навыками работы с ИИ. Как ранее сообщили эксперты ВШЭ, сектор ИКТ в РФ входит в число наиболее подверженных риску внедрения ИИ в компаниях (для 50 % сотрудников).

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Теги: вакансии, зарплата, it-рынок, россия
вакансии, зарплата, it-рынок, россия
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