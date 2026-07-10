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На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку калифорнийской компании Reflect Orbital на запуск и эксплуатацию экспериментального спутника Eärendil-1 («Эарендил-1»), предназначенного для отражения солнечного света на ночную сторону Земли. Разрешение относится только к одному демонстрационному аппарату, сама идея которого вызвала волну негодования среди широкой общественности.

Источник изображений: Reflect Orbital

Источник изображений: Reflect Orbital

После выхода на орбиту Eärendil-1, получивший эльфийское имя из литературной вселенной Толкина, развернёт квадратный тонкоплёночный отражатель из майлара размером 18 × 18 м и площадью 324 м2. Поворотом всего аппарата зеркало будет направлять солнечные лучи на выбранный участок поверхности, создавая на поверхности планеты световое пятно диаметром около 5 км. Заявленная Reflect Orbital освещённость составит примерно 0,1 лк в течение пяти минут — это величина, сопоставимая со светом полной Луны. Для телеметрии, управления и передачи данных FCC разрешила использовать диапазоны 401–402 МГц, 2025–2110 МГц, 2200–2290 МГц и 8450–8500 МГц.

Ранее FCC получила тысячи обращений граждан с требованием не допустить запуск спутника-зеркала. Его работа очевидным образом приведёт к световому загрязнению неба. Это напрямую помешает работе наземных астрономических приборов и повлияет на экологию, нарушив естественное течение суточных биологических ритмов растений, насекомых и животных. В своё оправдание FCC заявила, что ведомство отвечает исключительно за радиочастотный спектр и не уполномочено анализировать иные виды воздействия подобных систем на окружающую среду или общество. Кроме того, круглосуточное освещение Земли может принести пользу обществу, которое пока не осознаёт этой выгоды.

«Закон о связи гласит, что политика Соединенных Штатов заключается в ”поощрении предоставления новых технологий и услуг населению", и демонстрационный спутник Reflect Orbital является примером потенциально революционной технологии, поддержка которой, по мнению Комиссии, отвечает общественным интересам», — говорится в постановлении.

Что касается целей разработчика, то компания рассматривает орбитальные отражатели как основу услуги «солнечный свет по требованию». Предполагается освещать промышленные площадки, районы стихийных бедствий и поисково-спасательных операций, сельскохозяйственные угодья, а в перспективе — продлевать время выработки электроэнергии наземными солнечными электростанциями после заката. В обнародованных ранее планах Reflect Orbital заявлен запуск двух аппаратов в 2026 году, более тысячи — в 2028-м, свыше 5000 — к 2030 году и более 50 000 — к 2035-му, на что пока нет официального разрешения.

Проект вызвал резкую критику астрономов и организаций, занимающихся защитой тёмного неба. Согласно моделированию Европейской южной обсерватории, будущий полноразмерный спутник Reflect Orbital при наблюдении из освещаемой зоны может выглядеть в четыре раза ярче полной Луны, а даже при направлении луча в другое место — будет сиять примерно как Венера. Группировка из 50 000 отражателей способна повысить общую яркость ночного неба в три-четыре раза. Специалисты также опасаются засветки телескопов, нарушения суточных ритмов людей и животных, ослепляющих бликов и роста риска столкновений в космосе.

Компания Reflect Orbital обещает исключать районы обсерваторий и экологически чувствительные зоны из области подсветки, заранее публиковать траектории и при необходимости быстро прекращать освещение поворотом спутника, однако эффективность этих мер ещё предстоит проверить в реальном полёте. Собственно, ряд аспектов будет выяснен уже до конца текущего года после вывода на орбиту первого аппарата.

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Теги: космическая миссия, экология, спутниковые технологии
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