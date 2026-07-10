Оптимизация памяти, ускорение загрузок и режим от первого лица: для российской ролевой игры Of Ash and Steel в духе «Готики» вышел патч 1.08

Петербургская студия Fire & Frost объявила, что наконец готова отдать самый большой технический долг, накопившийся за период разработки вдохновлённой «Готикой» фэнтезийной RPG с открытым миром Of Ash and Steel.

Речь идёт о чрезмерном потреблении Of Ash and Steel оперативной памяти, которое могло приводить (и зачастую приводило) к вылетам, долгим загрузкам и другим техническим проблемам.

В вышедшем накануне крупном патче 1.08 разработчики Of Ash and Steel снизили использование ОЗУ почти вдвое (см. скриншот ниже) и значительно сократили расход видеопамяти, что привело к уменьшению размера игры на 10 Гбайт.

Патч также значительно ускорил скорость загрузки игры из главного меню и перехода между локациями (первый стал быстрым, а последующие — практически моментальными), оптимизировал работу частиц и освещения у врагов.

Кроме того, 1.08 включает режим от первого лица (см. видео ниже), активные маркеры на карте (будут видны на компасе), альтернативную систему прицеливания, модификаторы сложности Крипта, поддержку геймпада и Steam Deck.

В ближайших обновлениях разработчики Of Ash and Steel планируют улучшить ИИ противников в бою, продолжить исправлять наиболее раздражающие ошибки и устроить масштабную корректировку баланса.

Of Ash and Steel вышла 24 ноября 2025 года в Steam и GOG. В сервисе Valve игра заслужила «смешанные» отзывы, однако по сравнению с апрельским обновлением 1.07 рейтинг проекта на площадке слегка вырос — с 64 до 65 %.