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Соавтор Dragon Age готов сделать «мрачную и опасную» Dragon Age 5 — Electronic Arts похоронила серию после провала The Veilguard

Бывший ведущий сценарист и соавтор Dragon Age Дэвид Гейдер (David Gaider) в интервью PC Gamer прокомментировал перспективу продолжения франшизы после неудачи ролевого экшена Dragon Age: The Veilguard от BioWare.

Источник изображения: Steam

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, на релизе осенью 2024 года Dragon Age: The Veilguard привлекла 1,5 млн человек — почти на 50 % ниже, чем рассчитывали в Electronic Arts. Руководство решило, что проекту не хватило элементов игр-сервисов.

По мнению Гейдера, Dragon Age 5 от Electronic Arts игроки не дождутся. Сценарист вспоминает, что серия всегда была на грани отмены, но всякий раз приятно удивляла руководство продажами.

«Любимым ребёнком» EA была Mass Effect — более стильная и современная по сравнению с «рыжеволосым пасынком»: успехи Dragon Age называли случайностью, а неудачам Mass Effect вечно искали оправдание.

Гейдер не хочет видеть, что сделали с его «детищем», поэтому никогда не станет играть в Dragon Age: The Veilguard

Гейдер не хочет видеть, что сделали с его «детищем», поэтому никогда не станет играть в Dragon Age: The Veilguard

Несмотря на это, Гейдер открыт к перспективе снова поработать над Dragon Age, но не с EA: «Если бы <...> кто-то вернул мне франшизу Dragon Age и сказал вдохнуть в это детище жизнь, я бы счёл это непростым, но интересным вызовом».

«Вернуться к тому, что сделало Dragon Age особенной для стольких людей. Пойти в мрачном и опасном направлении, расстроить людей — вот что я бы хотел сделать с [франшизой]», — поделился Гейдер.

Отказ Electronic Arts от франшизы в пользу Гейдера выглядит маловероятным, но кто знает? Если Ричард Гэрриот (Richard Garriott) спустя 35 лет может вернуть права на Ultima, быть может, есть надежда и для Dragon Age.

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Теги: dragon age: the veilguard, bioware, electronic arts, ролевой экшен
dragon age: the veilguard, bioware, electronic arts, ролевой экшен
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