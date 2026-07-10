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AMD возобновила поставки древних процессоров Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2

Дефицит памяти создал уникальные условия, в которых поставщики центральных процессоров вынуждены один за одним возобновлять производство старых моделей, способных работать с DDR4. AMD уже вернула на рынок Ryzen 7 5800X3D, не побоявшись ради этого переработать процесс производства. Теперь на прилавки возвращается и более древний Ryzen 7 4700LE.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Данный процессор, как напоминает Tom’s Hardware, исторически предназначался для OEM-рынка и предлагался в составе готовых компьютеров. Своими корнями модель уходит в 2019 год и использует кристалл поколения Renoir с архитектурой Zen 2. Поставки Ryzen 7 4700LE без лишнего шума были возобновлены в марте этого года. На интернет-площадке Amazon готовый ПК китайской сборки на основе данного процессора можно купить новым за $800. Конфигурация подразумевает также наличие видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 8 Гбайт, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельного накопителя в исполнении M.2 NVMe объёмом 512 Гбайт.

Процессор предлагает восемь ядер с архитектурой Zen 2 и шестнадцать потоков, базовая частота 3,6 ГГц сочетается с возможностью автоматического повышения до 4,2 ГГц, совокупный объём кеш-памяти второго и третьего уровней достигает 12 Мбайт. Уровень TDP не более 65 Вт позволяет довольствоваться довольно простой и не очень шумной системой охлаждения. Тем более, что в указанном системном блоке марки Qehi предусмотрено шесть корпусных вентиляторов с RGB-подсветкой. Встроенной графики у процессора нет, поэтому он целиком зависит от наличия дискретной видеокарты. Модель Ryzen 7 4700LE можно использовать в материнских платах с разъёмом Socket AM4.

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Теги: amd, amd ryzen, amd zen 2, socket am4, ddr4
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