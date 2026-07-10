Samsung готовит ИИ-ускоритель GAIA, который сделает недорогие ПК умнее

Samsung ведёт разработку чипа, способного существенно повысить производительность алгоритмов искусственного интеллекта на потребительских компьютерах. Чип, получивший название GAIA, характеризуется как ИИ-ускоритель для ПК, сообщает SamMobile.

Samsung уже предоставила прототипы ускорителя ведущим производителям ПК, таким как Lenovo и HP, которые тестируют его производительность. Чип предназначен для ПК среднего ценового сегмента на развивающихся рынках. GAIA будет производиться по 4-нм техпроцессу Samsung. Это чип с оптимизированным нейропроцессором (NPU), который повысит эффективность обработки ИИ-нагрузок непосредственно на устройстве.

Принцип работы ускорителя мало отличается от NPU, которые интегрируются в мобильные чипы Samsung Exynos: GAIA, по сути, представляет собой реализацию NPU, специально разработанную для ПК. Он сможет выполнять основную работу по ускорению ИИ на устройствах, улучшая возможности вывода и обучения моделей.

Samsung планирует интегрировать GAIA в систему вычислений в памяти (PIM) — это технология DRAM нового поколения, над которой компания также работает. Она позволит чипам памяти самостоятельно выполнять вычисления с хранящимися в них данными. Эта новаторская идея значительно расширит возможности ИИ на ПК; она окажется особенно полезной на развивающихся рынках, где цена становится сдерживающим фактором. Производители смогут использовать этот ускоритель в сочетании с недорогими компонентами и при этом обеспечивать комфортную работу алгоритмов ИИ.