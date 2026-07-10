Второй эшелон тронулся: тайваньский производитель памяти Nanya готов потратить $6,2 млрд на расширение

В условиях бума ИИ нам приходится то и дело слышать, как крупнейшие производители памяти анонсируют долгосрочные программы капитальных вложений на сотни миллиардов долларов США. Более мелкие игроки рынка, сосредоточенные на Тайване, тоже не отстают от тенденции, а потому Nanya собирается в следующем году выделить $6,2 млрд на капитальные расходы.

Важно понимать, как поясняет Reuters, что в масштабах бизнеса Nanya Technology это означает четырёхкратное увеличение капитальных затрат по сравнению с текущим годом. Основная часть выделенных в следующем году средств будет направлена на строительство нового завода по выпуску чипов памяти, но соответствующий план ещё должен быть одобрен советом директоров компании.

Что характерно, во втором квартале выручка Nanya выросла в годовом сравнении на 684 % до $2,6 млрд в пересчёте по курсу. Чистая прибыль выросла до $1,6 млрд, продемонстрировав увеличение на 1324 %. Если год назад норма прибыли была отрицательной (-20,6 %), то во втором квартале текущего года она взлетела сразу до 79,5 %. Эта динамика доказывает, что в условиях бума ИИ выигрывают даже небольшие производители памяти. Как не раз отмечалось, они тоже находят для себя выгодные рыночные ниши типа выпуска той же DDR4. Капитальные затраты компании в этом году ограничатся примерно $1,6 млрд. Новый завод по выпуску памяти в общей сложности потребует $15 млрд инвестиций.

Первый этап ввода в строй этого предприятия завершится в 2028 году, когда оно наладит обработку 30 000 кремниевых пластин с чипами памяти ежемесячно. В дальнейшем производительность будет увеличена до 45 000 кремниевых пластин в месяц. Глава Nanya Ли Пэй Ин (Lee Pei-Ing) заявил, что дефицит памяти на рынке сохранится на протяжении нескольких ближайших кварталов. Активность южнокорейских конкурентов по расширению своих мощностей вселяет в руководство Nanya уверенность в том, что спрос на память будет оставаться высоким в обозримом будущем.